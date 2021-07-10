BLOOD RED THRONE
10.07.2021

Годный норвежский некрофилический брутал: BLOOD RED THRONE подготовили «Imperial Congregation»

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Старая норвежская дэз-метал группа BLOOD RED THRONE (помните, в конце 90-х и в нулевых там еще играл Tchort) с годами не только не утратила запал, но и, сменив состав бесчисленное количество раз, до отказа набила пороховницы свежайшим нажористым брутал-фаршем.

Fit To Kill 2019 года был мощен и крут; с тех пор группа успела подписаться на Nuclear Blast и, судя по первому синглу «Itika» из будущего альбома Imperial Congregation, к 2021-му соорудила нечто еще более бомбическое. Жаль только, выйдет альбом лишь в конце октября. Ибо хотелось бы как можно скорее!

«Itika» была в числе первых написанных для полноформатника песен, — говорит гитарист-основатель Daniel Olaisen, — и он тяжела as fuck. Кроме того, это своего рода любовная тема: в ней мужик-некрофил, изнывающий от страсти по мертвой секси-штучке, пытается ее заполучить, однако она к нему холодна. Так что он стремится стать лучше, или быть может, мертвее, чтобы добиться своего».

Одним словом, романтик коллекшн.

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