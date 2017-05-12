Сезон инопланетных чудовищ. Новое лирик-видео BROKEN HOPE «Mutilated And Assimilated»

Пока мы с нетерпением ожидаем премьеры фильма «Чужой: Завет», BROKEN HOPE решили напомнить про еще одно чудовище золотой эпохи кинокошмаров, выпустив лирик-видео на новую тему «Mutilated And Assimilated», посвященное карпентеровской классике «Нечто» 1982 года. «В то время как вы смотрите и слушаете, история инопланетного монстра, оттаявшего с антарктическим льдом, разворачивается во всей своей ужасной последовательности под дэз-металлический саундтрек», — живописал детали Jeremy Wagner.

Седьмой студийник команды, также озаглавленный Mutilated And Assimilated, выйдет на Century Media в конце июня, и Джереми был бы не Джереми, если бы не расхвалил его до самых кишочков.

«Седьмой студийник BROKEN HOPE?! Охреневертительно! Честно, я фигею, насколько крутецким получился этот релиз! Безжалостные, исполненные мрака и насилия темы, тяжелые и мрачные — достигшие невиданных для нас границ яростности и, в то же время, свежести подачи. Кроме того, благодаря моей новой студии и кристальной работе звукорежиссера/продюсера Scott Creekmore, продакшн выведен на новый уровень звучания. Такого в нашей карьере еще не было!»

«Для меня лично, — не унимается Джереми, — Mutilated And Assimilated стал звездным часом как для гитариста, так и текстовика группы. Такого вдохновения я не чувствовал никогда, с самого момента основания этой команды в далеком тинейджерском возрасте. Кстати, для записи я использовал гитары Джеффа Ханнемана, отдавая тем самым честь человеку, оказавшему грандиозное влияние и на меня, и на мир метал-музыки в целом».

…А когда досмотрите до конца, финальным титром увидите еще один трибьют…