Earthburner
07.03.2024

«EARTHBURNER — отличное от BROKEN HOPE чудище, по стилю, манере подачи, вокалам и ярости». Слушаем сайд-проект Jeremy Wagner

Новинки и новости

EARTHBURNER — проект, который более двадцати лет тому придумали Jeremy Wagner и Mike Miczek из BROKEN HOPE и решили возродить с дебютным альбомом сейчас. На вокал мужики пригласили вокалиста SANGUISUGABOGG Devin Swank, на бас — приемного сына Джереми; диск назвали Permanent Dawn и пообещали, что по сравнению с BROKEN HOPE будет нечто другое.

«EARTHBURNER — отличное от BROKEN HOPE чудище, по стилю, манере подачи, вокалам и грохочущей ярости, — рекомендует Джереми, — а подвигла меня на работу в сверхэкстремальном жанре безумная любовь к World Downfall TERRORIZER и старым альбомам NAPALM DEATH.

Я давным-давно хотел доделать лонгплей — и вот сейчас наконец все звезды сошлись, нашлись подходящие ребята и подожгли пожар под моей задницей, так что я стал наконец шевелиться.

В общем, с удовольствием представляю вам первый сингл «Slaves To The Screen», одну из моих любимейших тем альбома, которая, думается, прекрасно демонстрирует, что такое и о чем EARTHBURNER. А также чего ожидать от Permanent Dawn. Эта песня такая злобная, так колбасит и плющит, что мне прямо хочется КРУШИТЬ ВСЕ ДЕРЬМО!!!

Она о том, как весь наш мир сходит с ума по разным новинкам, продуктам, товарам; парится, какую носить одежду, какое хрючево закидывать в свою жирную рожу, а также о прочем дерьме, которое наводнило и переполнило мейнстримные рынки. Как это все захватило людей. Ну а тут приходим такие мы, EARTHBURNER, четверо парней, которые тычут «фак» в харю обыденности и нормам, а затем идут и валят классический мощный дэз-грайнд!»

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