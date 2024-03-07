«EARTHBURNER — отличное от BROKEN HOPE чудище, по стилю, манере подачи, вокалам и ярости». Слушаем сайд-проект Jeremy Wagner

«EARTHBURNER — отличное от BROKEN HOPE чудище, по стилю, манере подачи, вокалам и ярости». Слушаем сайд-проект Jeremy WagnerНовинки и новости
EARTHBURNER — проект, который более двадцати лет тому придумали Jeremy Wagner и Mike Miczek из BROKEN HOPE и решили возродить с дебютным альбомом сейчас. На вокал мужики пригласили вокалиста SANGUISUGABOGG Devin Swank, на бас — приемного сына Джереми; диск назвали Permanent Dawn и пообещали, что по сравнению с BROKEN HOPE будет нечто другое.
«EARTHBURNER — отличное от BROKEN HOPE чудище, по стилю, манере подачи, вокалам и грохочущей ярости, — рекомендует Джереми, — а подвигла меня на работу в сверхэкстремальном жанре безумная любовь к World Downfall TERRORIZER и старым альбомам NAPALM DEATH.
Я давным-давно хотел доделать лонгплей — и вот сейчас наконец все звезды сошлись, нашлись подходящие ребята и подожгли пожар под моей задницей, так что я стал наконец шевелиться.
В общем, с удовольствием представляю вам первый сингл «Slaves To The Screen», одну из моих любимейших тем альбома, которая, думается, прекрасно демонстрирует, что такое и о чем EARTHBURNER. А также чего ожидать от Permanent Dawn. Эта песня такая злобная, так колбасит и плющит, что мне прямо хочется КРУШИТЬ ВСЕ ДЕРЬМО!!!
Она о том, как весь наш мир сходит с ума по разным новинкам, продуктам, товарам; парится, какую носить одежду, какое хрючево закидывать в свою жирную рожу, а также о прочем дерьме, которое наводнило и переполнило мейнстримные рынки. Как это все захватило людей. Ну а тут приходим такие мы, EARTHBURNER, четверо парней, которые тычут «фак» в харю обыденности и нормам, а затем идут и валят классический мощный дэз-грайнд!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 66
Читайте также:
- Сезон инопланетных чудовищ. Новое лирик-видео BROKEN HOPE «Mutilated And Assimilated»
- Jeremy Wagner из BROKEN HOPE выкупил все аукционные гитары покойного Джеффа Ханнемана
- Глен Бентон высказался о скандале с BROKEN HOPE. «Все случилось из-за их долбаной звезданутости»
- BROKEN HOPE не везет: на концерте фанату перерезали горло, а Глен Бентон выпер команду из тура
- Премьера: новая песня BROKEN HOPE «Ghastly». Омерзительно прекрасно
- BROKEN HOPE вернулись всерьез и надолго. Новый, но «классический» альбом обещают в следующем году
- Застрелился Joe Ptacek из BROKEN HOPE
Обновления
-
Ад, который мы заслужили! GAYC/DC показали клип на «Highway To Hell», который «всех порвет»
-
THERION, Christofer Johnsson: «Я начал вести переговоры с промоутерами относительно тура в России, но это не так просто»
-
«Патрик, ты не прав!» Сетевая драма вокруг новой обложки PESTILENCE
-
Причина увольнения из хардкор-группы: вокалист подсыпал басисту женские гормоны
-
Sandra Araya о реюнионе SLAYER: «Я больше года харассила Тома, чтобы он вернулся на сцену»
-
NECROPHAGIA выпустят последний посмертный альбом. John McEntee из INCANTATION на вокале
-
SLAYER вернулся с концертами
-
Пропал гитарист INSOMNIUM Jani Liimatainen
-
Mat Sinner, PRIMAL FEAR: «Впервые после искусственной вентиляции легких, после того, как я заново научился говорить, я в студии подошел к микрофону»
-
Такая вот валентинка. Смотрим новый клип блэкушников PROFANATICA «Take Up The Cross»
Комментарии
коллапес:
я конечно не житель России, но когда читаю такие комменты, вижу что петушки там походу не только в педоклипах.
откуда столько вони? от бессилия или слабоумия? скорее…
Другой Александр:
Crow написал(а):
Не делают, потому что гавкают с опаской, потихоньку. Понимают, что если будут сильно рыпаться, до довыебываются и останутся от рашки сраные болот…
Crow:
Другой Александр написал(а):
У «русни» есть дофига дешёвых способов превратить жизнь жителей приграничных городов Украины в ад. Например, можно Харьков проти…
Другой Александр:
дк написал(а):
Crow написал(а):
Европе нужно было бы перестать слать лекарства стране,которая кроме как убивать и поливать других говном ничего не умеет
так по�…
дк:
Crow написал(а):
Европе нужно было бы перестать слать лекарства стране,которая кроме как убивать и поливать других говном ничего не умеет
так поменяй местам…
дк:
Другой Александр написал(а):
Угараю с таких персонажей) Я вот откровенно плохо отношусь к Украине как к государству. Но спецом писать его название с маленькой …
Другой Александр:
Crow написал(а):
Когда я читаю такие комментарии как «А вот в США дискриминируют негров», «а вот Израиль», «можем повторить», «расея матушка», становиться очень �…
Crow:
Когда я читаю такие комментарии как «А вот в США дискриминируют негров», «а вот Израиль», «можем повторить», «расея матушка», становиться очень жалко, что санкции проти�…
Виктор:
когда там уже будет альбом Apocalyptica Plays Sirozha by Four Cellos ?…
Виктор:
Ad Noctum написал(а):
У них там и Киркоров никуда не делся
Делся вообще-то…
Другой Александр:
Юрий написал(а):
Нисколько в РФ не дают за подобный визуал, пропаганды педересни в клипе нет . нравится вам в ваших европах в жопы друг дружку пердолить , говном…
Другой Александр:
Ad Noctum написал(а):
quote: «Сколько там сейчас в России дают за подобный визуал?»
Да ладно! У них там и Киркоров никуда не делся, и с Neverlove ничего не сделали. На крайн…
Юрий:
Нисколько в РФ не дают за подобный визуал, пропаганды педересни в клипе нет . нравится вам в ваших европах в жопы друг дружку пердолить , говноместе там себя сколько…
Добавить комментарий