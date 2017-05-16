Самый очаровательный альбом месяца. LES DISCRETS «Prédateurs»

Обманчиво мягкий, восхитительно меланхоличный, пленительно мрачный… О, вы можете не любить весь этот пресловутый атмосферный пост-рок и шугейз. Но наверняка не останетесь равнодушными к Prédateurs. Ибо его колыбельная грусть, без преувеличения, совершенна.

«Мы представляем этот альбом саундтреком к некоему фильму в нуарно-замедленной съемке, — написал о новой работе (стилистически, кстати, существенно разнящейся от предшественников) французский дуэт. — Место действия — поезд. Рассказчик — человек у окна, наблюдающий за тем, как на стекле отражается внешняя жизнь. Prédateurs — кинематографический альбом с урбанистическим лейтмотивом, сложенным из стали, бетона, снега и электичества. Он легок и понятен всякому уху, он создан из уже знакомых вам мелодий. Это альбом для полуночников, для поездок по ночным шоссе, для прогулок под дождем и таких моментов, когда, в вынужденной или намеренной бездеятельности, мы сидим, рефлексируя на жизненные темы».

Итак… сейчас поздний вечер, и, погружаясь в пушистые туманности Prédateurs, легко забываешься, воображая себя ежиком, бредущим по сумеречной траве в поисках приключений и медвежонка. Prédateurs — обволакивающе теплый и близкий альбом, погранично-доступный, прозрачный. И нет ни одной причины, чтобы не включить его этой ночью.