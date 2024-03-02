«Самая безобразная и мрачная песня в нашей истории». Встречаем весну с HAMFERÐ!Новинки и новости
Весеннее настроение от островных жителей: с первыми ласточками, жаворонками, тюльпанами и прочими гусеничками группа HAMFERÐ представила сингл будущего альбома «Hvølja» — и если вы не запрыгаете, не заплачете от радости, услышав эти жизнерадостные звуки, у вас просто нет сердца!
«Это самая безобразная и мрачная песня в нашей истории, — обещают фарерцы, — музыкально и лирически она представляет окружающий мир, насильственно разрываемый на части монструозными течениями и поглощаемый черными небесами».
Другими словами — всех с наступившей весной! А третий полноформатник в дискографии группы, альбом под названием Men Guðs hond er sterk ожидаем 22 марта. Покамест выглядит многообещающе и душевно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 84
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Комментарии
Юрий:
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коллапес:
а почему сразу «отбить девушку»?
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DimaCar:
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Tular:
Rage вчера хорошую песню релизнули. А вот это совсем позор какой-то.…
думстер-бумстер:
Юрий:
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Anastasiia:
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Зануда:
Другой Александр:
Три ранее неизданных трека Rammstein. Демка 2000-го года «Seid Bereit» (не путать с демкой «Wiener Blut» с таким же названием) и два кавера на Trio «Anna», и на Tears for Tears «Shout».
https://m.youtube.com/watch?v=wd…
harvey keitel:
Иван Фёдорович Крузенштерн написал(а):
Моё личное мнение , что в США не умеют играть блэк , получается какая натужная попытка родить что то грязное , но рождает�…
Ма$$аракш:
> В какой-то момент он предпочел дэз-метал блэку
Может, наоборот?…
juris:
Только это пришло на ум при прослушивании : «Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься.» (с) А.П.Чехов.