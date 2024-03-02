Hamferd
02.03.2024

«Самая безобразная и мрачная песня в нашей истории». Встречаем весну с HAMFERÐ!

Новинки и новости

Весеннее настроение от островных жителей: с первыми ласточками, жаворонками, тюльпанами и прочими гусеничками группа HAMFERÐ представила сингл будущего альбома «Hvølja» — и если вы не запрыгаете, не заплачете от радости, услышав эти жизнерадостные звуки, у вас просто нет сердца!

«Это самая безобразная и мрачная песня в нашей истории, — обещают фарерцы, — музыкально и лирически она представляет окружающий мир, насильственно разрываемый на части монструозными течениями и поглощаемый черными небесами».

Другими словами — всех с наступившей весной! А третий полноформатник в дискографии группы, альбом под названием Men Gu​ð​s hond er sterk ожидаем 22 марта. Покамест выглядит многообещающе и душевно.

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1 comment

  • Юрий написал(а):

    Только это пришло на ум при прослушивании : «Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься.» (с) А.П.Чехов.

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