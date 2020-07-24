«Русский волк вернулся в Чернобыль». CYTOTOXIN записали новый альбом «Nuklearth»Новинки и новости
В августе планируется начать загрузку топлива в реактор на первом блоке Белорусской АЭС — и к этой знаменательной дате немецкая штурмовая бригада CYTOTOXIN снова напялила противогазы и записала четвертый полноформатник Nuklearth.
Назвав в 2010 году свой жанр «чернобыльским дэзом», на первом сингле «Lupus Aurora» лейтмотив мужики не меняют.
«Русский волк (canis lupus communis) вернулся в Чернобыль после того, как люди оставили зону отчуждения, — пишет коллектив (но, возможно, несколько ошибается: русский волк, подвид серого, обитает ближе к Сибири). — Как говорят в России, «лес растет там, где охотится волк». Волк участвует в поддержании экологического баланса — что неплохо бы делать и нам, людям. Давайте позволим природе занимать ее место и не будем забывать: корни у нас, землян, общие».
Ритмичный, виртуозный, агрессивный и лиричный одновременно — посреди яростного барабанного махача у CYTOTOXIN запросто прорастает сентиментальное соло, и свежие гитарки прорезают в массивном звуке кроваво-сверкающие дорожки. Балансируя между технарством и брутальностью, немцы не скатываются ни в заумь, ни в мясо — продвигаясь своим, светящимся радиоактивным путем и подкатывая к концу лета очередной полноформатный валун в свой саркофаг. Вот только пока визгов и хрюков не слышно, да и брутальный вокал как-то приглушен. Хотя по одной песне судить лонгплей, ясно, рано…
the ghost of atom
strifes through the bloom
a roaming column in sparkling sunlight
over grave lands that men once walked
the wolves now are howling their hymns of rebirth
rebirth of life around the nuclear pile
Chernobyl restoring tides of time
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 91
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