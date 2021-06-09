Приготовьтесь, будет больно. На подходе новый альбом AMENRA

Приготовьтесь, будет больно. На подходе новый альбом AMENRAНовинки и новости
AMENRA — самые, наверное, именитые и олдовые представители тусовки Church of Ra, завершившие четыре года назад свою «мессианскую» серию альбомов, выпускают в конце месяца полноформатник De Doorn. На настоящий момент доступны две его темы, «Voor Immer» и «De Evenmens» — и, как всегда с бельгийцами, их не то чтобы слушаешь, но проживаешь, как драму, как триллер.
Долгие предисловия, шепот, пост-роковая медитация — и неизбежно, кульминацией, шершавой наждачкой по нервам, срывающий кожные покровы и посыпающий солью (с текилой, разумеется), орущий и рвущий паруса сладж. Равнодушно внимать болезненному, но при этом кинематографично-притягательному творчеству AMENRA не получается. Это будто бы наблюдать боль. Как искусство. Как жанр. Так что недаром на обложке альбома колючки: то ли терновника, то ли роз; то ли наказание, то ли исступление, то ли искупление. А быть может, все сразу.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 119
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Второй трек прекрасен (Voor Immer).Нечто похожее год назад сотворил Varg (Burzum — Thulean Mysteries).А первый…ну doom,ну с кричащим,рваным и пронзительным олдскульным скримом,занудный как всякий ПОДОБНЫЙ doom…и ничего нового и шедеврального.Лепили бы уж весь альбом в ключе Voor Immer,глядишь получился бы почти шедевр.