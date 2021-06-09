AMENRA
09.06.2021

Приготовьтесь, будет больно. На подходе новый альбом AMENRA

Новинки и новости

AMENRA — самые, наверное, именитые и олдовые представители тусовки Church of Ra, завершившие четыре года назад свою «мессианскую» серию альбомов, выпускают в конце месяца полноформатник De Doorn. На настоящий момент доступны две его темы, «Voor Immer» и «De Evenmens» — и, как всегда с бельгийцами, их не то чтобы слушаешь, но проживаешь, как драму, как триллер.

Долгие предисловия, шепот, пост-роковая медитация — и неизбежно, кульминацией, шершавой наждачкой по нервам, срывающий кожные покровы и посыпающий солью (с текилой, разумеется), орущий и рвущий паруса сладж. Равнодушно внимать болезненному, но при этом кинематографично-притягательному творчеству AMENRA не получается. Это будто бы наблюдать боль. Как искусство. Как жанр. Так что недаром на обложке альбома колючки: то ли терновника, то ли роз; то ли наказание, то ли исступление, то ли искупление. А быть может, все сразу.

Количество просмотров: 119

1 comment

  • GastriT написал(а):

    Второй трек прекрасен (Voor Immer).Нечто похожее год назад сотворил Varg (Burzum — Thulean Mysteries).А первый…ну doom,ну с кричащим,рваным и пронзительным олдскульным скримом,занудный как всякий ПОДОБНЫЙ doom…и ничего нового и шедеврального.Лепили бы уж весь альбом в ключе Voor Immer,глядишь получился бы почти шедевр.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *