Премьера. Новая песня SAMAEL «Angel Of Wrath»

Немало черных вод утекло с момента выпуска Lux Mundi — но SAMAEL не спешили с продолжением, следуя, видимо, правилу: «пускай новые альбомы пишут, у кого старые так себе». Тем не менее, время пришло (все-таки не за горами тридцатилетний юбилей существования!), и на весеннем фесте Metalmania швейцарцы презентовали песню «Angel Of Wrath», лирик-видео которой сегодня появилось в массовом доступе.

Эта тема войдет в альбом SAMAEL Hegemony, который Napalm Records готовятся презентовать 13 октября.

Ну а кто поедет на Brutal Assault (или, скажем, итальянский Trezzo Sull’adda)… Там мы, надеюсь, зацепим еще кой-какой эксклюзив. А пока слушаем!