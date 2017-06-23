Премьера. Новая песня SAMAEL «Angel Of Wrath»

Немало черных вод утекло с момента выпуска Lux Mundi — но SAMAEL не спешили с продолжением, следуя, видимо, правилу: «пускай новые альбомы пишут, у кого старые так себе». Тем не менее, время пришло (все-таки не за горами тридцатилетний юбилей существования!), и на весеннем фесте Metalmania швейцарцы презентовали песню «Angel Of Wrath», лирик-видео которой сегодня появилось в массовом доступе.

Samael

Эта тема войдет в альбом SAMAEL Hegemony, который Napalm Records готовятся презентовать 13 октября.

Ну а кто поедет на Brutal Assault (или, скажем, итальянский Trezzo Sull’adda)… Там мы, надеюсь, зацепим еще кой-какой эксклюзив. А пока слушаем!

, рубрика(и): Samael Блог

Количество просмотров: 219

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
отправить в твиттер

Теги:

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Зануда 23.06.2017 в 20:39

    Эти мужики не подводят! \m/

    >>>
  2. Ветошь 23.06.2017 в 21:20

    А хорошо, чё.

    >>>
  3. Loretta 24.06.2017 в 01:47

    была я на той металмании.
    Впервые видела Самаэль с нормальным звуком, ну и у них теперь экран, на котором всякие пентаграммы и козьи морды. Типа шоу. Даже красиво. Но по ходу они решили забыть всё, что делали с конца 90х Будто не было двадцати лет. Вот и эта песня — она как Rain, только попроще. Попродавали души Сцотоне, не иначе. Печально.

    >>>
  4. afterglowstar 24.06.2017 в 09:18

    Не стоило своих ожиданий.

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

KORPIKLAANI собирают деньги на фильм о приключениях в России

"Живой опыт тура группы по экзотической стране, со своими взлетами и падениями, от усталости до моментов восторга - все это запечатлено на 70 часах остнятого видео", - написал финский режиссер Kimmo Kuusniemi,...

Close