Премьера. Новая песня SAMAEL «Angel Of Wrath»

Немало черных вод утекло с момента выпуска Lux Mundi — но SAMAEL не спешили с продолжением, следуя, видимо, правилу: «пускай новые альбомы пишут, у кого старые так себе». Тем не менее, время пришло (все-таки не за горами тридцатилетний юбилей существования!), и на весеннем фесте Metalmania швейцарцы презентовали песню «Angel Of Wrath», лирик-видео которой сегодня появилось в массовом доступе.
Эта тема войдет в альбом SAMAEL Hegemony, который Napalm Records готовятся презентовать 13 октября.
Ну а кто поедет на Brutal Assault (или, скажем, итальянский Trezzo Sull’adda)… Там мы, надеюсь, зацепим еще кой-какой эксклюзив. А пока слушаем!
Эти мужики не подводят! \m/
А хорошо, чё.
была я на той металмании.
Впервые видела Самаэль с нормальным звуком, ну и у них теперь экран, на котором всякие пентаграммы и козьи морды. Типа шоу. Даже красиво. Но по ходу они решили забыть всё, что делали с конца 90х Будто не было двадцати лет. Вот и эта песня — она как Rain, только попроще. Попродавали души Сцотоне, не иначе. Печально.
Не стоило своих ожиданий.