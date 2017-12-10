PESTE NOIRE готовят «Последний Путч» в Киеве

«Наш город — наши правила», — объявили экстремальные ребята из Militant Zone и приурочили к фесту «Асгарда Рейд», который состоится в Киеве 16 декабря при участии ABSURD, PESTE NOIRE, GOATMOON, NAER MATARON, М8Л8ТХ и BURSHTYN, презентацию нового клипа французов. С начала декабря по центру украинской столицы появились большие афиши с анонсом «Le Dernier Putsch» — его показ назначен на вечер накануне концерта в большом зале кинотеатра «Украина». При участии самого Фамина сотоварищи.

«Бородатый француз на старой копейке с плаката теперь пугает добропорядочных граждан «Последним Путчем»! — написали организаторы мероприятия. Собственно, съемками и прочими сопутствующими производственными процессами занимались они же. К вящему удовольствию PESTE NOIRE.

«Обычно во всем, что касается PN, я контролирую процесс от «а» до «я», — говорит Famine, — будь то сочинение песен, запись или вопросы дистрибуции. Но в этот раз для меня был просто рай: делать оказалось не нужно вообще ничего, кроме как сыграть песню. Я лишь сказал Militant Zone, какой атмосферы хотелось бы добиться, и эти слова вылились в видео, которым я доволен на все сто. В нем все, о чем я мог только мечтать, причем сделанное практически на уровне Голливуда.

Мне известны были профессионализм, перфекционизм и самоотдача Militant Zone, — но кроме прочего, им удалось отразить характерный диковатый, дурковатый, цыганско-трэшевый дух PESTE NOIRE, точно и гибко. Ибо чрезмерная серьезность и помпезность нам бы, конечно, не подошла.

Сами съемки были потрясающи. Два суперпрофессиональные съемочные команды, дисциплинированные, как солдаты SS, а также парни из M8L8TH, отрывающиеся по полной программе и доводящие толпу до безумия! Что еще сказать? Представьте, что вы несетесь по Киеву на старом черном драндулете, с искрящим о дорогу глушаком, без номеров, но с огромным логотипом KPN на капоте, а также с оравой вооруженных головорезов в балаклавах на заднем сиденье! Где еще полицейские отведут глаза от подобного зрелища, кроме как в Украине?»

В общем, кто собирается на фестиваль, заверните заодно и в кино.