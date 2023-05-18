PANZERCHRIST вернулся. Но уже какой-то другой

PANZERCHRIST вернулся. Но уже какой-то другойНовинки и новости
Легенда и отцы датской дэзовой (или, скорее, приблэкованно-дэзовой) сцены, танковые специалисты PANZERCHRIST пропали из музыкальных сводок десять лет назад, выпустив неплохой альбом 7th Offensive с фирменной бойкой лирикой типа «On the field the bodies burning / Pailed human lives / The Warmachine is turning / Spearhead panzerchrist». И вот в 2023-м группа снова въехала в новости: с новым составом; без гроула; без танков; зато с монашками.
По сути, басист-клавишник-драммер Michael ‘Panzergeneral’ Enevoldsen в очередной раз поменял музыкантов, взял на вокал зловеще скримующую девушку, а заодно, вероятно, решил, что танки и иная смертельная военно-полевая мрачнота в 2023-м может вызвать лишние вопросы — да и, честно, ежедневные новости все равно не переплюнешь. Потому на альбоме Last Of A Kind, который выйдет в конце июля, появились вещи привычные и оттого безобидные: бесноватые монашки, шлюхи-сатанистки, божественное крещение путем обссыкания и прочая домашняя бласфемия, которой никого не удивишь и тем более не разозлишь.
В прошлом месяце группа показала видео на тему «Sabbath Of The Rat», а на следующей неделе представит «My Name Is Lucifer». И не то чтобы в целом оно стало плохо, просто стало совсем Другое™.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 144
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2 комментария
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Комментарии
Green:
Так названия бы уже придумали другое и отправили бы себя топтать эту нелёгкую землю по новому…) или начинать всё с нуля типо да ну его на…)))
А так по хорошему очень…
Дружище Христос:
Ozzy Osbourne: «Я выступал 55 сраных лет. Меня пора взять и выпроводить на пенсию»
Исправил, не благодарите …
Merzbow:
Я прикололся, что их бывшая бассистка Карина теперь шаман и целитель)…
Bronco:
В 80х такое было в том месте, где я вырос (курортный город), но с поправочкой, что тогда метал у нас слушали гопники и спортсмены. Метал был в большой моде. Мы объединял�…
Andreas:
Juris:
дедуля конечно бодр духом, НО… лучше бы он отдыхал *для справки: 1) металлические позво�…
Juris:
Eum:
Green написал(а):
Eum написал(а):
а то сказано с таким неким одолжением)
неправильно выразился. Никакого неуважения к BN.…
Green:
Eum написал(а):
Капец как тоскую по живому звуку, фестивальной энергетике. Сейчас бы даже :B:N с кайфом послушал, не говоря уже о западных монстрах. Спасибо за стат…
Eum:
Капец как тоскую по живому звуку, фестивальной энергетике. Сейчас бы даже :B:N с кайфом послушал, не говоря уже о западных монстрах. Спасибо за статью!…
Green:
А я думал что Анастасия уже все группы живьём видела….))) а оказывается есть ещё не многие из..)
За обзор с фото + видео спасибо, читаешь, смотришь и немного проникае�…
Дед Аким:
Прочёл, посмотрел, как-будто сам там побывал, отличный репортаж…
ЛордСатанаБурзумАриецМолотх666:
Из метяля сделяли пясмесисе! Дяйти скяндянявсякявя блека, видь иво тяк мяля! Уууууюююю!…
Я прикололся, что их бывшая бассистка Карина теперь шаман и целитель)
Так названия бы уже придумали другое и отправили бы себя топтать эту нелёгкую землю по новому…) или начинать всё с нуля типо да ну его на…)))
А так по хорошему очень даже забавно. Мне интересно будет послушать например весь альбом.