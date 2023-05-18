PANZERCHRIST
18.05.2023

PANZERCHRIST вернулся. Но уже какой-то другой

Новинки и новости

Легенда и отцы датской дэзовой (или, скорее, приблэкованно-дэзовой) сцены, танковые специалисты PANZERCHRIST пропали из музыкальных сводок десять лет назад, выпустив неплохой альбом 7th Offensive с фирменной бойкой лирикой типа «On the field the bodies burning / Pailed human lives / The Warmachine is turning / Spearhead panzerchrist». И вот в 2023-м группа снова въехала в новости: с новым составом; без гроула; без танков; зато с монашками.

По сути, басист-клавишник-драммер Michael ‘Panzergeneral’ Enevoldsen в очередной раз поменял музыкантов, взял на вокал зловеще скримующую девушку, а заодно, вероятно, решил, что танки и иная смертельная военно-полевая мрачнота в 2023-м может вызвать лишние вопросы — да и, честно, ежедневные новости все равно не переплюнешь. Потому на альбоме Last Of A Kind, который выйдет в конце июля, появились вещи привычные и оттого безобидные: бесноватые монашки, шлюхи-сатанистки, божественное крещение путем обссыкания и прочая домашняя бласфемия, которой никого не удивишь и тем более не разозлишь.

В прошлом месяце группа показала видео на тему «Sabbath Of The Rat», а на следующей неделе представит «My Name Is Lucifer». И не то чтобы в целом оно стало плохо, просто стало совсем Другое™.

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2 комментария

  • Merzbow написал(а):

    Я прикололся, что их бывшая бассистка Карина теперь шаман и целитель)

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  • Green написал(а):

    Так названия бы уже придумали другое и отправили бы себя топтать эту нелёгкую землю по новому…) или начинать всё с нуля типо да ну его на…)))
    А так по хорошему очень даже забавно. Мне интересно будет послушать например весь альбом.

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