Ничего никому. На подходе новый альбом FORGOTTEN TOMB «We Owe You Nothing»

С одной стороны, конечно, да — с другой, заслушав с 2015-го до рваных дыр Hurt Yourself And The Ones You Love, мечталось о новых песнях. Одна из моих любимых команд, итальянцы FORGOTTEN TOMB наконец записали и подготовили к выпуску девятый лонгплей We Owe You Nothing — работа над которым была прервана этой весной после того, как гитарист/вокалист Herr Morbid попал в серьезное ДТП.

Мужчина, к счастью, выжил, за несколько месяцев поправился — а его (дополнительные) шрамы и боль, казалось, лишь разукрасили будущие композиции мукой, отрешенностью и агрессией. Как всегда у FORGOTTEN TOMB. Как никогда у FORGOTTEN TOMB — ибо каждый альбом этой группы, как ни банально говорится, открывает новые двери в ее пыточные подвалы. На прошлой неделе итальянские нигилисты опубликовали лирик-видео на титульную вещь будущего полноформатника (он появится в конце октября) — и… да. Это снова сюрприз. Как минимум вокальный: манера Фердинандо удивительно стала напоминать Джона Тарди из OBITUARY.