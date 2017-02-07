Дни народной любви. Поклонники SUICIDE SILENCE собирают подписи против нового альбома группы

Помните, Трент Резнор жаловался, что Интернет способен удушить музыканта, если воспринимать все, что вокруг говорится, чрезмерно всерьез? Теперь о токсичности окружения могут задуматься американцы SUICIDE SILENCE: их новый альбом Suicide Silence пока даже не вышел, а против него уже ополчилась целая дивизия преданных «фэнов».
Более того: после того, как команда презентовала треки «Doris» и «Silence», на Change.org была запущена петиция с призывом «Suicide Silence: Don’t release new album. Plz. #NoDoris». Получателем оной значится издающий лейбл Nuclear Blast. А причина проста: на новых треках дэзкоровцы заметно смягчили звучание, и вокалист Hernan «Eddie» Hermida — впервые в истории коллектива — начал петь чистым голосом.
«Бурления возникают всякий раз, когда ты начинаешь делать что-то новое, — говорит Hermida, — но это надо пережить. Просто иди своею дорогой. Особого стресса в студии я не чувствовал; боле того, впервые в своей карьере я не стремился к перфектному звучанию. Не старался откусить кусок больше, чем способен сожрать. Я просто был собой и выкладывался от души. Послушайте первые пластинки Дэвида Боуи: на них он поет на надрыве, во всю мощь своих легких, и в каждом слове ощущается живая эмоция. Мне хотелось такого же эффекта. Если слишком заморачиваться мелкими нюансами и шероховатостями, увлекаться полировкой, ощущения будет уже не то, исчезнет подкупающее чувство искренности и естественности. Переориентировать себя таким образом было непросто — но, думаю, слушатель ощутит в этом подходе нечто особенное и индивидуальное».
Ну а вот что благодарные слушатели желают в петиции:
..Рекомендую сменить имя группы.
..Nickleback и то звучит тяжелее!
..Пожалуйста, не давайте им продолжать в том же духе.
..Пожалуйста, прекратите разрушать Suicide Silence. НЕ НАДО больше альбомов. Пускай имя группы покоится с миром; начните, если вам неймется, новую банду. Но не надо осквернять могилу Митча этой дерьмовой пародией.
..Мне нравились Suicide Silence, но вместе с элементами дэз-метала из их музыки исчезло и качество.
..Я не хочу слышать этот альбом. Пожалуйста, остановитесь.
..Я думал, Suicide Silence распались. Оказывается, нет. А пора бы!
..Новые песни — чистая пидерастия. Мне не нравится.
..Да просто говно, если честно.
И много-много гневного текста в том же духе — плюс срачи в соцсетях и комментариях ютуба. Обзавелись ли парни заодно с новым звуком и новой слоновьей кожей — покажет скорое будущее. Дата релиза (второго альбома команды на Nuclear Blast) назначена на 24 февраля.
..Новые песни — чистая пидерастия. Мне не нравится.
Астарые, стало быть, были грязной педерастией
Ну на самом деле была довольно толковая банда. Новые песни, может, и не слушать?..
С такими «поклонниками» и врагов не надо.
Действительно, какая-то херня… Про какие эмоции он вообще втирает? Скукота сплошная.