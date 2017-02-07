Дни народной любви. Поклонники SUICIDE SILENCE собирают подписи против нового альбома группы

Помните, Трент Резнор жаловался, что Интернет способен удушить музыканта, если воспринимать все, что вокруг говорится, чрезмерно всерьез? Теперь о токсичности окружения могут задуматься американцы SUICIDE SILENCE: их новый альбом Suicide Silence пока даже не вышел, а против него уже ополчилась целая дивизия преданных «фэнов».

Более того: после того, как команда презентовала треки «Doris» и «Silence», на Change.org была запущена петиция с призывом «Suicide Silence: Don’t release new album. Plz. #NoDoris». Получателем оной значится издающий лейбл Nuclear Blast. А причина проста: на новых треках дэзкоровцы заметно смягчили звучание, и вокалист Hernan «Eddie» Hermida — впервые в истории коллектива — начал петь чистым голосом.

«Бурления возникают всякий раз, когда ты начинаешь делать что-то новое, — говорит Hermida, — но это надо пережить. Просто иди своею дорогой. Особого стресса в студии я не чувствовал; боле того, впервые в своей карьере я не стремился к перфектному звучанию. Не старался откусить кусок больше, чем способен сожрать. Я просто был собой и выкладывался от души. Послушайте первые пластинки Дэвида Боуи: на них он поет на надрыве, во всю мощь своих легких, и в каждом слове ощущается живая эмоция. Мне хотелось такого же эффекта. Если слишком заморачиваться мелкими нюансами и шероховатостями, увлекаться полировкой, ощущения будет уже не то, исчезнет подкупающее чувство искренности и естественности. Переориентировать себя таким образом было непросто — но, думаю, слушатель ощутит в этом подходе нечто особенное и индивидуальное».

Ну а вот что благодарные слушатели желают в петиции: ..Рекомендую сменить имя группы. ..Nickleback и то звучит тяжелее! ..Пожалуйста, не давайте им продолжать в том же духе. ..Пожалуйста, прекратите разрушать Suicide Silence. НЕ НАДО больше альбомов. Пускай имя группы покоится с миром; начните, если вам неймется, новую банду. Но не надо осквернять могилу Митча этой дерьмовой пародией. ..Мне нравились Suicide Silence, но вместе с элементами дэз-метала из их музыки исчезло и качество. ..Я не хочу слышать этот альбом. Пожалуйста, остановитесь. ..Я думал, Suicide Silence распались. Оказывается, нет. А пора бы! ..Новые песни — чистая пидерастия. Мне не нравится. ..Да просто говно, если честно.

И много-много гневного текста в том же духе — плюс срачи в соцсетях и комментариях ютуба. Обзавелись ли парни заодно с новым звуком и новой слоновьей кожей — покажет скорое будущее. Дата релиза (второго альбома команды на Nuclear Blast) назначена на 24 февраля.