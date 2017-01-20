Мнение. Лидер NINE INCH NAILS Trent Reznor: «Интернет-среда действует на музыкантов удушающе»

«В наши дни комментатором стал буквально каждый, — обрушился на эпоху высоких технологий Trent Reznor, — Интернет дал голос всякому, кто считает, будто кому-то не насрать на его мнение. Всем, кто полагает, что вообще имеет право озвучивать свои видения. И мне кажется, такое положение вещей, вся эта среда действует на музыкантов удушающе. Артисты работают на то, чтобы удовлетворить вкусы законодателей мод, чтобы те объяснили своим овцам, что именно им надо любить. Я считаю, это порочный круг, и он нездоров».

«Что-то я не вижу, чтобы на сегодняшней сцене появился артист уровня, скажем, Prince. Музыканты скорее станут делать форматную, угодную, удобную, выхолощенную веганскую фигню. Они слишком обеспокоены тем, кто что скажет. А судьи кто? Те, кто в жизни своей не сделал вообще нихрена, кроме как завести аккаунт в фэйсбуке? И они считают себя вправе нести всякую хрень. Да насрать, что вы там себе думаете».

Мнение, прямо скажем, противоречивое. То есть если ему, к примеру, насрать, то почему ему не насрать? Тем не менее, у нас есть повод поговорить и о работе самого Трента: в конце 2016 года вышла новая EP’шка NINE INCH NAILS Not The Actual Events, и если кто соскучился по «ноготкам» за несколько лет эфирного молчания, то вот. Они снова с нами и, вероятно, вскоре разразятся полноформатом. «Это непроницаемый, недружелюбный релиз, который нам было необходимо записать, — описал Резнор Not The Actual Events, — и мини-формат оказался идеален, чтобы вместить нашу историю».