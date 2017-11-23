Лучшее предложение сезона: стань роуди SUICIDE SILENCE на один день. За 150 баксов

Да, поправочка сразу: платить, брат, тебе. Именно такое предложение опубликовано в рубрике «мерч» группы SUICIDE SILENCE, выпустившей, пожалуй, самый дерьмовый спорный альбом этого года. «Получите уникальный жизненный опыт, став нашим роуди на день, когда мы приедем в ваш город!» — пишет команда, пожелавшая не только сэкономить на гонорарах техникам, но даже и подзаработать на этом.

Заплатив $150, вы можете:

1. Поработать с командой техников, которая заносит в зал кучу аппарата и устанавливает его на сцене перед каждым концертом.

2. Во время концерта стоять сбоку от сцены — для наилучшего качества звука.

3. Получить эксклюзивную футболку Suicrew с надписью «get the fuck out of my way» на спине.

4. Получить ламинированный кусочек бумаги, который всем покажет, что вы — роуди на день.

5. Пообедать с командой техников во время рабочего перерыва — как это предусмотрено Министерством по охране труда.

6. Увидеться с музыкантами во время саундчека.