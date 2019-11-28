Будущий альбом норвежцев KVELERTAK называется Splid и появится в феврале 2020. Впрочем, первый сингл, «Bråtebrann», уже появился.
На подходе новый лонгплей KVELERTAK
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Kvelertak
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