На подходе новый лонгплей KVELERTAK

Будущий альбом норвежцев KVELERTAK называется Splid и появится в феврале 2020. Впрочем, первый сингл, «Bråtebrann», уже появился.

, рубрика(и): Быстрые новости

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