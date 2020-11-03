03.11.2020

Добро пожаловать в HJELVIK, сольный проект экс-вокалиста KVELERTAK

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Erlend Hjelvik служил фронтменом заводной норвежской хардрок/блэк-н-ролльной формации KVELERTAK — его специфический хрипловатый вокал сопровождал группу на протяжении всей ее дискографии вплоть до 2018-го (последний Splid 2020 года был реализован при участии Ivar Nikolaisen). Hjelvik ушел из коллектива, сославшись на творческие разногласия; годом ранее он также покинул DJEVEL. Как оказалось, все ради сольного проекта HJELVIK, дебютник которого Welcome to Hel появится в этом месяце.

Стилистику релиза автор определяет как «blackened Viking heavy metal, основанный на нордической мифологии», и судя по видео «North Tsar», с пафосом и жанровыми штампами там также полный порядок.

Клип, кстати, снимали Grupa13 в Польше, в музейном викинг-поселении Jomsborg. С волками и воронами (как без них-то?) и бойцами-реконструкторами, которые устроили всю боевую движуху прямо среди бела дня, при удивленных туристах.

Ну а стоило ли все это усилий, судите сами.

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