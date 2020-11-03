Добро пожаловать в HJELVIK, сольный проект экс-вокалиста KVELERTAK

Добро пожаловать в HJELVIK, сольный проект экс-вокалиста KVELERTAKНовинки и новости
Erlend Hjelvik служил фронтменом заводной норвежской хардрок/блэк-н-ролльной формации KVELERTAK — его специфический хрипловатый вокал сопровождал группу на протяжении всей ее дискографии вплоть до 2018-го (последний Splid 2020 года был реализован при участии Ivar Nikolaisen). Hjelvik ушел из коллектива, сославшись на творческие разногласия; годом ранее он также покинул DJEVEL. Как оказалось, все ради сольного проекта HJELVIK, дебютник которого Welcome to Hel появится в этом месяце.
Стилистику релиза автор определяет как «blackened Viking heavy metal, основанный на нордической мифологии», и судя по видео «North Tsar», с пафосом и жанровыми штампами там также полный порядок.
Клип, кстати, снимали Grupa13 в Польше, в музейном викинг-поселении Jomsborg. С волками и воронами (как без них-то?) и бойцами-реконструкторами, которые устроили всю боевую движуху прямо среди бела дня, при удивленных туристах.
Ну а стоило ли все это усилий, судите сами.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 107
Читайте также:
Обновления
-
25 лет тюрьмы за поджог церквей, или Экспресс-обретение бога для блэк-металиста
-
Цитата. SLIPKNOT, Shawn ‘Clown’ Crahan: «Я забрал кусочек черепа своего отца с отпечатками мозга. Подумал, что он поможет мне в творчестве»
-
Satanath Records: «За публикацию песни BURZUM удалили страницу нашего лейбла!»
-
Козлятину заказывали? HORNA выпускают альбом «Kuoleman Kirjo»
-
Цитата. Mike Shinoda, LINKIN PARK: «До того, как появился ню-метал, рок-сцена была слишком белой»
-
Sarah Jezebel Deva об опыте в метал-группах: «Процветали сексизм и травля, и если твоя психика не переносила этого, то что ж, иди в жопу»
-
Alex Skolnick из TESTAMENT заделался пропагандистом и рэпером
-
Открыт сезон любви-ненависти: GRETA VAN FLEET выпустили тему «My Way, Soon»
-
Они хорошо начинали… Мощные метал-дебюты без продолжения, часть два
-
Золотые сиськи и долгожданная премьера от EPICA! Новый клип группы «Abyss Of Time»
Добавить комментарий