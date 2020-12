MORGOTH все

Движуха по реюнионам и камбэкам ветеранских команд, обретшая в нулевых массовый характер, с одной стороны, радостна и многообещающа для олдскульных фанатов (у вас наверняка тоже есть друзья-металхеды, которые искренне считают, что делать толковую музыку могут только седые дядьки, начинавшие в 90-х, а лучше в 80-х); с другой, нелегко предсказать, насколько релевантен или востребован будет новый материал заскучавших по сцене «дедов» — и получится ли войти в реку дважды.

MORGOTH — легендарный, без преувеличения, немецкий дэзовый коллектив, несколько недооцененный большой сценой — уходил и возвращался несколько раз, глобально исчезнув с локаторов в конце 90-х, когда мужикам, выпустившим два солидных дэзовых (отчасти даже DEATH’овых — влияние Чака и его группы на немцев заметно было всегда) полноформатника, внезапно вздумалось играть рок на альбоме Feel Sorry For The Fanatic.

В 2010-м Century Media убедили немцев воссоединиться ради бабла выступлений на еврофестах; тема неплохо зашла, и в 2013 группа начала работать над новым альбомом — пообещав вернуться к корням, выдав материал в стиле классических Cursed и Odium. В 2015-м появился солидный и мощный Ungod, омрачив радости воодушевленного фан-клуба разве что уходом вокалиста Marc Grewe (ищите его в INSIDIOUS DISEASE и DESPAIR). Вакансию у микрофона занял Karsten «Jagger» Jäger (DISBELIEF), альбом хорошо приняла критика и публика, обновленный состав поехал по концертам в его поддержку.

Однако к 2018-му стало понятно, что музыканты, возраст которых подходил к полтиннику, у которых сложились профессиональные карьеры и семьи, не могут продолжать активно гастролировать и репетировать достаточно часто: как минимум, все MORGOTH’овцы живут в разных городах Германии. Кроме того, гитарист Sebastian Swart начал жаловаться на серьезные проблемы со слухом.

В декабре того же года от инфаркта умер один из основателей группы, гитарист Carsten Otterbach (он в Ungod участия уже не принимал, но все равно очень жаль). Ну и на этом новости MORGOTH, в общем-то, прекратились.

«Прошло два с половиной года с наших последних апдейтов и анонсов, со времени, как группа ушла в отпуск на неопределенный срок, — написали немцы 17 декабря, — время летит! И после долгих раздумий мы можем теперь объявить, что путь MORGOTH окончен. Реюнион наш выдался интересным и непростым — память о котором, невероятные воспоминания и моменты мы будем лелеять всегда. Спасибо за них всем вам! Надеемся, 2021 год будет для вас всех лучше 2020-го. Stay safe and stay heavy!!!»

Количество просмотров: 187