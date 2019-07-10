Метал по-ирански: группа CONFESS приговорена к 14 годам тюрьмы и 74 ударам плетьми

История иранской группы CONFESS, которую в 2015-м обвинили в оскорблении ислама, богохульстве и антиправительственной пропаганде, подошла к официальному обвинению: дуэт в составе Nikan Siyanor Khosravi и Khosravi Arash Chemical Ilkhani приговорили к 14 годам заключения и 74 ударам плетьми — чтобы, так сказать, выбить из тел и головы весь этот мерзотный метал.
К счастью для музыкантов, Норвегия предоставила политическое убежище — так что страдать им едва ли придется, разве что от разлуки с родными и друзьями, возвращаться к которым стало слишком опасно.
«Если вы оскорбляете Пророка, будете казнены, потому что он мертв и не может защитить себя. Но если вы хулите Бога и ставите под сомнение его существование, он может простить вас. Вот почему мы не были казнены в 2015-м», — рассказал Хосрави. Более того: музыкантом тогда удалось выйти из тюрьмы под залог в 30 000 долларов за каждого. Они сбежали в Турцию, а оттуда перебрались в Норвегию, где и попросили официальной защиты.
О суровой доле своей, однако же, не забыли: пару дней назад, отмечая появление иранского приговора, CONFESS показали новый сингл «Evin» из грядущего альбома Revenge At All Costs.
23/7 locked up in a cell! Solitary confinement will be my casket!
Fighting on for my believes… What’s a point if i sell my dreams to buy my fucking last breath?
I saw my faith stepped on! My youth’s not gonna die when i’m dead gone!
History remembers the names son! When sun is set you go be the dawn!
Молодцы мужики! Вот это и правда ТРУЪ.
Надо будет заценить!
Не наиграли они на 14 лет заключения и 74 удара плетьми — весьма посредственная музыка.
Норвегии вообще бесконечное уважение! Убежище металлистам предоставить, молодцы!!