Метал по-ирански: группа CONFESS приговорена к 14 годам тюрьмы и 74 ударам плетьми

История иранской группы CONFESS, которую в 2015-м обвинили в оскорблении ислама, богохульстве и антиправительственной пропаганде, подошла к официальному обвинению: дуэт в составе Nikan Siyanor Khosravi и Khosravi Arash Chemical Ilkhani приговорили к 14 годам заключения и 74 ударам плетьми — чтобы, так сказать, выбить из тел и головы весь этот мерзотный метал.

confess-band-2019К счастью для музыкантов, Норвегия предоставила политическое убежище — так что страдать им едва ли придется, разве что от разлуки с родными и друзьями, возвращаться к которым стало слишком опасно.

«Если вы оскорбляете Пророка, будете казнены, потому что он мертв и не может защитить себя. Но если вы хулите Бога и ставите под сомнение его существование, он может простить вас. Вот почему мы не были казнены в 2015-м», — рассказал Хосрави. Более того: музыкантом тогда удалось выйти из тюрьмы под залог в 30 000 долларов за каждого. Они сбежали в Турцию, а оттуда перебрались в Норвегию, где и попросили официальной защиты.

О суровой доле своей, однако же, не забыли: пару дней назад, отмечая появление иранского приговора, CONFESS показали новый сингл «Evin» из грядущего альбома Revenge At All Costs.

23/7 locked up in a cell! Solitary confinement will be my casket!
Fighting on for my believes… What’s a point if i sell my dreams to buy my fucking last breath?

I saw my faith stepped on! My youth’s not gonna die when i’m dead gone!
History remembers the names son! When sun is set you go be the dawn!

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. sopor666 11.07.2019 в 10:14

    Молодцы мужики! Вот это и правда ТРУЪ.

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  2. Heku4 11.07.2019 в 10:19

    Надо будет заценить!

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  3. Артём 11.07.2019 в 20:35

    Не наиграли они на 14 лет заключения и 74 удара плетьми — весьма посредственная музыка.

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  4. evisceratrix 11.07.2019 в 22:40

    Норвегии вообще бесконечное уважение! Убежище металлистам предоставить, молодцы!!

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