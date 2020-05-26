26.05.2020

Метал как приглашение на казнь: антиисламисты AL-NAMROOD подготовили альбом «Wala’at»

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«Метал — серьезное оружие, не просто музыка или развлечение. С нашей точки зрения метал должен восприниматься как стиль жизни, неотделимый от всего, что мы предпринимаем ежедневно». Многие говорят именно так — но что, если стиль жизни может однажды ее оборвать? AL-NAMROOD из Саудовской Аравии, упрямо продолжающие бомбить свой антиисламский блэк, кажется, готовы на все.

22 июня на Shaytan Productions выходит седьмой студийник группы Wala’at, и тему с названием «Alhallaj» — со всем возможным уважением — послушать можно прямо сейчас.

«Остается ли для нас опасность на родине? Естественно. Становится даже хуже. Страна движется к статусу исламского полицейского государства, и свобода самовыражения зажимается сильнее, чем раньше. Мы стараемся не высовываться, максимально ограничиваем социальные контакты. Потому что знаем: то, что мы делаем, — преступление в Саудовской Аравии. Что само по себе, конечно, абсурдно.

Мы записываемся тайно, в домашней студии, вдали от посторонних глаз и ушей, с тем максимумом средств, что можем найти».

Ну и что-то во всем этом, безусловно, присутствует. Трушность?

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4 комментария

  • Зануда написал(а):

    Трю!

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  • Юрий написал(а):

    Малайцы http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Olaf написал(а):

    Что они несут?
    Какой нафиг «наша страна становится исламским полицейским государством» ?
    У них хоть какие то изменения делаются, а раньше вообще было пипец

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  • Хищник написал(а):

    Olaf написал(а):
    Что они несут?
    Какой нафиг «наша страна становится исламским полицейским государством» ?
    У них хоть какие то изменения делаются, а раньше вообще было пипец
    Теперь не только рассеянам ручки от швабр будут в очко сувать, ура!

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