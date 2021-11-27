LUCIFUGUM выпустили «Anaphora lithu actinism». «26 лет вдали от трендов, хайпа и прочего человеческого дерьма»

Трушный дуэт LUCIFUGUM выпустил в ноябре свой 666-й альбом Anaphora lithu actinism (насчет 666-го преувеличение, конечно, однако ж пара всегда отличалась сверхпродуктивностью; еще, казалось, буквально только что был реализован Tri Nity Limb Ritual). «Это не просто релиз, однако же Жертва Великому Демоническому Труду», — написал родной украинцам лейбл Propaganda.

«26 лет на пути проклятых. Вдали от трендов, хайпа и прочего человеческого дерьма. Самодостаточное Искусство, которое не стремится покорить слушателя. Искусство, которое сотворяет критерии, недостижимые для масс. Объединение, которое сознательно не создает аккаунтов в социальных сетях.

Пламенеющий столб высокомерия и одиночества в мире духовной нищеты и повального подражания. Отрицание любых авторитетов музыкального истеблишмента.

Здесь не будет ничего вроде избитого «в духе…, под влиянием…, для фанатов…» Это полотно создано исключительно из устремлений двух эгоистичных индивидуумов, сознающих свое предназначение в период временного пребывания в этом мире».

Альбом выпущен в CD и кассетном формате, заказать можно тут и тут соответственно. И поскольку Propaganda действительно не занимается сетевой промоцией релизов, легальных способов послушать Anaphora lithu actinism онлайн нет. (Нелегальные же при желании отыщите сами.)

Тем не менее, чтобы продемонстрировать, на каком свете LUCIFUGUM пребывают в настоящий период времени, вашему вниманию официальный клип, выпущенный в прошлом году с альбомом Tri Nity Limb Ritual на песню «Замок преддверия» с диска Infernalistica 2018-го.

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