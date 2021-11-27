LUCIFUGUM выпустили «Anaphora lithu actinism». «26 лет вдали от трендов, хайпа и прочего человеческого дерьма»Блог
Трушный дуэт LUCIFUGUM выпустил в ноябре свой 666-й альбом Anaphora lithu actinism (насчет 666-го преувеличение, конечно, однако ж пара всегда отличалась сверхпродуктивностью; еще, казалось, буквально только что был реализован Tri Nity Limb Ritual). «Это не просто релиз, однако же Жертва Великому Демоническому Труду», — написал родной украинцам лейбл Propaganda.
«26 лет на пути проклятых. Вдали от трендов, хайпа и прочего человеческого дерьма. Самодостаточное Искусство, которое не стремится покорить слушателя. Искусство, которое сотворяет критерии, недостижимые для масс. Объединение, которое сознательно не создает аккаунтов в социальных сетях.
Пламенеющий столб высокомерия и одиночества в мире духовной нищеты и повального подражания. Отрицание любых авторитетов музыкального истеблишмента.
Здесь не будет ничего вроде избитого «в духе…, под влиянием…, для фанатов…» Это полотно создано исключительно из устремлений двух эгоистичных индивидуумов, сознающих свое предназначение в период временного пребывания в этом мире».
Альбом выпущен в CD и кассетном формате, заказать можно тут и тут соответственно. И поскольку Propaganda действительно не занимается сетевой промоцией релизов, легальных способов послушать Anaphora lithu actinism онлайн нет. (Нелегальные же при желании отыщите сами.)
Тем не менее, чтобы продемонстрировать, на каком свете LUCIFUGUM пребывают в настоящий период времени, вашему вниманию официальный клип, выпущенный в прошлом году с альбомом Tri Nity Limb Ritual на песню «Замок преддверия» с диска Infernalistica 2018-го.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 244
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LUCIFUGUM выпустили «Anaphora lithu actinism». «26 лет вдали от трендов, хайпа и прочего человеческого дерьма»
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Оебята, это просто трэш какой-то
А почему все эти блэкари против муслимов как-то не торопятся выступать? Ссыкотно небось? По теме: группа — говно.
этим людям скоро 50 поди стукнет. А в попе детство. Их война с христианством это как война с крапивой в детстве. Ну им можно позавидовать, что они не повзрослели. Лучше в 40 быть ребёнком чем в 16 стариком.
P.S.- а музыка лютое гавно.
Писюн с глазами написал(а):
А почему все эти блэкари против муслимов как-то не торопятся выступать? Ссыкотно небось? По теме: группа — говно.
Верно сказал, всем сыкотно — Муслимы они другие, изнеженные европейцы покупают на обед филе мясное — без кожи, костей, жира, а Муслимы в горах с детства баранам горло режут глядя им в глаза, и в теософские споры вступать не будут — нет у них образования и интеллекта (у кого есть поднимаются в руководители, муллы, вербовщики в джихад, это уже ранг выше) они Муслимы читали только Коран и то мало в нём поняли, а что надо им понимать (какое трактование) им внушают подготовленные муллы (все отработано) поэтому Муслиму всё равно — Тру ты или кто — просто голову отрежет
Merzbow написал(а):
этим людям скоро 50 поди стукнет. А в попе детство. Их война с христианством это как война с крапивой в детстве. Ну им можно позавидовать, что они не повзрослели. Лучше в 40 быть ребёнком чем в 16 стариком.
P.S.- а музыка лютое гавно.
И 2000 лет война, война без особых причин, война дело молодых, лекарство против морщин — В.Цой