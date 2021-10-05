Краудфандинг: вокалисту AGNOSTIC FRONT Roger Miret нужна помощь в лечении от рака

Фронтмен AGNOSTIC FRONT, 57-летний Roger Miret в настоящий момент проходит терапию от рака. Продолжительная операция, пребывание в больнице — но теперь вроде бы все хорошо. (И да, кстати, хорошие новости относительно Tom Hunting: он теперь cancer free!) Однако все это стоит немалых денег, потому объявлен краудфандинговый сбор средств в помощь музыканту. Кто хочет и может — присоединяйтесь!

В воскресенье официальный инстаграм группы опубликовал видеосообщение Роджера: «У меня только что была операция, и совсем скоро почувствую себя лучше. В течение двух недель держалась температура из-за инфекции, но теперь волноваться не стоит. Мы сохраняем позитивный настрой. И я от души благодарю всех за любовь и поддержку. Я ощущаю их своим сердцем».

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