KALMANKANTAJA
30.12.2021

KALMANKANTAJA записали двадцатый альбом за десять лет

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Финский атмосферик блэк-метал дуэт KALMANKANTAJA не заметил ковида: Grim666 и Tyrant (у каждого из которых еще по пачке коллективов) в стандартном режиме штампуют альбомы в среднем по два за год, и выходящий в январе Metsauhri станет, кажется, двадцатым в истории группы, собравшейся в 2011 году. В 2021-м у них было два диска, Nostalgia III: Surun syntysija и Waeltaja, из которых я пока честно осилила только один.

Музыка KALMANKANTAJA производит двойственное впечатление: сначала, укутавшись в пелену тяжелых меланхоличных гитар, ты завороженно блуждаешь по туманным мрачным ландшафтам, в которых перешептываются лесные призраки и скрипят скримом Tyrant’a черные скалы у тысяч озер; знакомишься с троллями, погружаешься в страшную сказку, впитываешь всю эту мечтательно-тоскливую репетативную дивную атмосферщину в легкие. KALMANKANTAJA неизменно и неизмеримо образны, медитативны, пронзительны и элегичны. Умеют растворяться и растворять в своем творчестве.

Тем не менее, минуте на двадцатой-традцатой обычно от них устаешь, начиная задумываться, а не впаривают ли тебе, например, одно и то же в бесконечном цикле самоповторов? Не похож ли фантазийный синий туман на обман? Иными словами… Не знаю, может, парням стоило б включать порой режим редактора-цензора и, безжалостно покромсав там и тут, сосредотачиваться на качестве, а не брать измором количества. Ну или слушать их стоит дозированно. А еще лучше — вживую. Вживую KALMANKANTAJA — незамутненная магия, и коли выпадет шанс, я на их концерт не то чтобы пойду — побегу.

Ну а пока пара песен из Metsauhri. Слушаем, погружаемся, проникаемся, ждем.

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