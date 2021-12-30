KALMANKANTAJA записали двадцатый альбом за десять лет

KALMANKANTAJA записали двадцатый альбом за десять летНовинки и новости
Финский атмосферик блэк-метал дуэт KALMANKANTAJA не заметил ковида: Grim666 и Tyrant (у каждого из которых еще по пачке коллективов) в стандартном режиме штампуют альбомы в среднем по два за год, и выходящий в январе Metsauhri станет, кажется, двадцатым в истории группы, собравшейся в 2011 году. В 2021-м у них было два диска, Nostalgia III: Surun syntysija и Waeltaja, из которых я пока честно осилила только один.
Музыка KALMANKANTAJA производит двойственное впечатление: сначала, укутавшись в пелену тяжелых меланхоличных гитар, ты завороженно блуждаешь по туманным мрачным ландшафтам, в которых перешептываются лесные призраки и скрипят скримом Tyrant’a черные скалы у тысяч озер; знакомишься с троллями, погружаешься в страшную сказку, впитываешь всю эту мечтательно-тоскливую репетативную дивную атмосферщину в легкие. KALMANKANTAJA неизменно и неизмеримо образны, медитативны, пронзительны и элегичны. Умеют растворяться и растворять в своем творчестве.
Тем не менее, минуте на двадцатой-традцатой обычно от них устаешь, начиная задумываться, а не впаривают ли тебе, например, одно и то же в бесконечном цикле самоповторов? Не похож ли фантазийный синий туман на обман? Иными словами… Не знаю, может, парням стоило б включать порой режим редактора-цензора и, безжалостно покромсав там и тут, сосредотачиваться на качестве, а не брать измором количества. Ну или слушать их стоит дозированно. А еще лучше — вживую. Вживую KALMANKANTAJA — незамутненная магия, и коли выпадет шанс, я на их концерт не то чтобы пойду — побегу.
Ну а пока пара песен из Metsauhri. Слушаем, погружаемся, проникаемся, ждем.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 99
Читайте также:
Обновления
-
Один из брутальнейших клипов года: SANGUISUGABOGG «Menstrual Envy» (уберите от экрана детей и мужчин с неустойчивой психикой!)
-
Милота! Храм Сатаны празднично принес в Капитолий штата Иллинойс маленького Бафомета
-
«В случае с думом спешить некуда». KUOLEMANLAAKSO выпускают альбом после восьмилетнего перерыва
-
Подходящая музыка для рождественской ночи: KING WOMAN «Celestial Blues»
-
Цитата. GOJIRA, Joseph Duplantier: «Нас, веганов, печалит долбаная пандемия — поскольку все беды от плохого обращения с животными»
-
Трушная идея подарка на новый год: уходовые маски для лица с корпспейнтом
-
Стоит послушать! Десятый (необычный) альбом CONVERGE «Bloodmoon: I»
-
Eric Clapton засудил 55-летнюю вдову из Германии за продажу бутлега, ей грозит штраф до $280000
-
Лучшие альбомы 2021 года по версии уважаемых рок-изданий
-
Mortuus из MARDUK выпускает новый альбом FUNERAL MIST
Комментарии
- Драгунов: Ее сын — стереотип
- Antonarchus: к сожалению по-музыке такая же фигня, что и в клипе … Настя, конечно, предупредила……
- Vile: ну вот чё вы обсасываете — брутальней,не брутальней… в начале же клипа черным по белому дали…
- Green: Ветошь написал(а): Какая страшная женщина! Но что-то есть в музыке, точно такое на ночь и слушать. Сестра…
- Дед Аким: Можно сказать : одна из сильнейших метал групп в мире, можно сказать: культовая группа повлиявшая на многих…
- Ых: Это не сатанисты, а толстые тролли. Не более того.
- Bronco: Ну, как по мне, то у Массакре клип побрутальней был. А что касается «дурацкий», то — да….
- Дед Аким: Десятки хитов, одна из лучших групп в мире в стиле симфо — метал!!!Потрясающая красавица, энергетика,…
- Anastasiya: Father_Trixter написал(а): длина смерти?) Это все длинные выходные!
- Father_Trixter: длина смерти?)
- Anastasiya: Енот Пахнущий написал(а): Так ведь 6 лет перерыв. Я немного поправила текст, третий альбом в 2016-м был…
- Енот Пахнущий: Так ведь 6 лет перерыв.
- Дед Аким: Верно, даже не недурно, а очень хорошо
Добавить комментарий