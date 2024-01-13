Инопланетный брутал из Ганцевичей. Слушаем VENOM SYMBIOTE «Ishimura’s Dead Flesh Shelter»Блог
Беларуская сцена славна не только блэк-метал дарованиями, но также с изрядной периодичностью генерирует очень неплохие брутал-дэзовые релизы. В конце прошлого года коллектив VENOM SYMBIOTE из города Ганцевичи Брестского района показал второй лонгплей Ishimura’s Dead Flesh Shelter — с ксеноморфами, пришельцами-зомбарями, и многим другим, что, на радость землянам, сгенерировало потусторонне-зловщее
руководство района космическое пространство. Не такое уж, как оказалось, мертвое.
Качевый, плющащий слэм-брутал, волнообразно накатывающий сменами скоростей; плотный, для пущего эффекта погружения в хоррор-зазеркалье пересыпанный сэмплами из тематических фильмов/игрушек. Достойно!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 202
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Инопланетный брутал из Ганцевичей. Слушаем VENOM SYMBIOTE «Ishimura’s Dead Flesh Shelter»
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Anastasiya:
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О, так!! Обкладинка і вступ першого треку по атмосфері нагадали гру grim dawn:) 2020й теж найс заходить!