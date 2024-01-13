Venom Symbiote
13.01.2024

Инопланетный брутал из Ганцевичей. Слушаем VENOM SYMBIOTE «Ishimura’s Dead Flesh Shelter»

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Беларуская сцена славна не только блэк-метал дарованиями, но также с изрядной периодичностью генерирует очень неплохие брутал-дэзовые релизы. В конце прошлого года коллектив VENOM SYMBIOTE из города Ганцевичи Брестского района показал второй лонгплей Ishimura’s Dead Flesh Shelter — с ксеноморфами, пришельцами-зомбарями, и многим другим, что, на радость землянам, сгенерировало потусторонне-зловщее руководство района космическое пространство. Не такое уж, как оказалось, мертвое.

Качевый, плющащий слэм-брутал, волнообразно накатывающий сменами скоростей; плотный, для пущего эффекта погружения в хоррор-зазеркалье пересыпанный сэмплами из тематических фильмов/игрушек. Достойно!

Количество просмотров: 202

1 comment

  • Олексій написал(а):

    О, так!! Обкладинка і вступ першого треку по атмосфері нагадали гру grim dawn:) 2020й теж найс заходить!

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