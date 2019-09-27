Девочка, ставшая главным персонажем соцсетей в последние несколько дней, теперь не только говорит зажравшимся буржуям Правильные Слова, но и поет дэз-метал! Можно по-разному относиться и к ее выступлению, и к хайпу, но… как бы там ни было, видео сделано смешно и со вкусом.
Грета Тунберг поет дэз-метал!
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 269
Теги: Greta Thunberg, гринпись
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1965 - Chris Grillo (STILLBORN)
1981 - Mynni "Infection" Luukkainen (HORNA, AJATTARA)
15 релизов сентября
DragonForce Extreme Power Metal
Opeth In Cauda Venenum
As I Lay Dying Shaped By Fire
Visceral Disgorge Slithering Evisceration
Chelsea Wolfe Birth Of Violence
Mgła Age Of Excuse
Raventale Morphine Dead Gardens
Steel Panther Heavy Metal Rules
White Ward Love Exchange Failure
Cult Of Luna A Dawn To Fear
Korn The Nothing
Borknagar True North
The Hu The Gereg
The 69 Eyes West End
Vitriol To Bathe From The Throat Of Cowardice
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