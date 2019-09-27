Грета Тунберг поет дэз-метал!

Девочка, ставшая главным персонажем соцсетей в последние несколько дней, теперь не только говорит зажравшимся буржуям Правильные Слова, но и поет дэз-метал! Можно по-разному относиться и к ее выступлению, и к хайпу, но… как бы там ни было, видео сделано смешно и со вкусом.