Грета Тунберг поет дэз-метал!

Девочка, ставшая главным персонажем соцсетей в последние несколько дней, теперь не только говорит зажравшимся буржуям Правильные Слова, но и поет дэз-метал! Можно по-разному относиться и к ее выступлению, и к хайпу, но… как бы там ни было, видео сделано смешно и со вкусом.

, рубрика(и): Быстрые новости

Количество просмотров: 269

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Nokt 27.09.2019 в 10:45

    а мне нравится это маленькое злобное существо, которое троллит пузатых дядь в костюмах (ненавижу дядь в костюмах, нет ничего отвратнее)

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Фото: СХИЗМА, PINEBLOOD, CHALLENGER DEEP, DOWNFALL OF GAIA в Минске

(с) фото Siarhei "petrowitch" Hahulin. Концертные впечатления .

Close