graveworm
27.04.2023

GRAVEWORM все еще в деле: на подходе альбом «Killing Innocence»

Новинки и новости

Посмотрев на списки релизов последнего времени, так сразу и не скажешь, какой сейчас год. Девяностые? Нулевые? Активничают …AND OCEANS, вышел новый и довольно симпатичный диск MYSTIC CIRLCE Erzdämon — а теперь и GRAVEWORM вспомнили, что с 2015-го пора бы выкатить, к примеру, лонгплей. Через пару дней группа реализует на AFM альбом Killing Innocence, на ютубе есть пара песен, и если вам нравилось, что делали эти ребята в последние лет двадцать, нет причин их не слушать.

В кинематографичном видео на «We Are The Resistance», режиссером коего выступил Alex Krull, театрально молотят друга ряженые мужики и бесстрашные бабы с палками (посмотрите, как натужно противоборствующие стороны дырявят немигающими взглядами противников в первой половине клипа — в то время как не стареющий и по-прежнему завидно волосатый Stefan Fiori мечется в клетке и орет, мол, «prepare the fight of your life»), бобро с кулаками побеждает зло со шлемами, и, в общем, итальянские «червивые» черти демонстируют неплохую творческую форму. Мелодии запоминаются, грув качает — ну а то что, невзирая на паузы, они все эти годы играют примерно одно и то же, так то не баг, а стиль. Чем долгоиграющие фанаты, уверена, будут совершенно довольны.

Количество просмотров: 40

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *