GRAVEWORM все еще в деле: на подходе альбом «Killing Innocence»Новинки и новости
Посмотрев на списки релизов последнего времени, так сразу и не скажешь, какой сейчас год. Девяностые? Нулевые? Активничают …AND OCEANS, вышел новый и довольно симпатичный диск MYSTIC CIRLCE Erzdämon — а теперь и GRAVEWORM вспомнили, что с 2015-го пора бы выкатить, к примеру, лонгплей. Через пару дней группа реализует на AFM альбом Killing Innocence, на ютубе есть пара песен, и если вам нравилось, что делали эти ребята в последние лет двадцать, нет причин их не слушать.
В кинематографичном видео на «We Are The Resistance», режиссером коего выступил Alex Krull, театрально молотят друга ряженые мужики и бесстрашные бабы с палками (посмотрите, как натужно противоборствующие стороны дырявят немигающими взглядами противников в первой половине клипа — в то время как не стареющий и по-прежнему завидно волосатый Stefan Fiori мечется в клетке и орет, мол, «prepare the fight of your life»), бобро с кулаками побеждает зло со шлемами, и, в общем, итальянские «червивые» черти демонстируют неплохую творческую форму. Мелодии запоминаются, грув качает — ну а то что, невзирая на паузы, они все эти годы играют примерно одно и то же, так то не баг, а стиль. Чем долгоиграющие фанаты, уверена, будут совершенно довольны.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 40
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Комментарии
AlexR:
Ахаха. Я в общем-то так и думал, что два последних альбома он поставит на первые места. У меня в плейлисте песни со всеми тремя вокалистками. Но на мой вкус последний …
Виктор:
там ещё клип вышел очень классный: https://www.youtube.com/watch?v=P3uQuaeQ1Wc…
Властелин Певец:
Грешник:
Надо список инвертировать:) тогда станет более менее нормально. Слушать альбомы с Флор я не могу. Тарья ванлав. Анетт, спасибо за хорошую работу.
Не думал, что Туома…
Egor:
Два последних — херь. До него, в принципе, все можно слушать.…
Тварь:
Да он пошутил што ле насчет последнего диска? я так и не понял, то ето было такое когда прослушал. …
Sonder77:
Писюн с глазами написал(а):
Пиздит ваш Туомас, как Троцкий. Оно и понятно: неохото признавать, что первые 3 альбома были классные, дальше хуже, а после Тарьи и во…
dead can dance:
Денис:
Death написал(а):
А по мне , так первый альбом был самый классный, самый наивный, чистый, искренний. Потом идут Wishmaster, Once, Century Child и Oceanborn. Остальное -херня, особенно …
Eum:
Узнал о ней раньше из сериала, который прям дико зашел. А голос Эйвор просто магический, не сказать, что все альбомы зашли, но пару песен у нее очень атмосферные.…
Death:
А по мне , так первый альбом был самый классный, самый наивный, чистый, искренний. Потом идут Wishmaster, Once, Century Child и Oceanborn. Остальное -херня, особенно последнее творение.…
Алексей:
Блин, ое реально сумасшедший, да и лицемер к тому же… или просто слабак, а может еще и тихий алкаш…
Писюн с глазами:
Пиздит ваш Туомас, как Троцкий. Оно и понятно: неохото признавать, что первые 3 альбома были классные, дальше хуже, а после Тарьи и вовсе не то.…
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