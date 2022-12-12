GRAVEWORM, кажется, записали что-то любопытноеБлог
Мне нравились GRAVEWORM, когда они начинали: симфо-блэк, пускай не сильно оригинальный, подкупал хорошим чувством мелодии и умением сделать хит на протоптанно-ровном месте. В нулевых костяк группы — Stefan Unterpertinger и Stefan Fiori — принялся искать новый звук, экспериментировать, но как-то ни на чем конкретно не прижился. С годами паузы между альбомами увеличились — и после 2015-го ничего от итальянцев слышно и не было.
Тем не менее, Stefan Fiori уверил, что группа пребывает в прекрасной творческой форме, написала после Ascending Hate десятки песен и решила для будущего полноформатника отобрать десятку треков, максимально на тот же Ascending Hate не похожих. Первым синглом вышел «Dead Words», и он очень даже неплох!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 29
Читайте также:
Обновления
-
GRAVEWORM, кажется, записали что-то любопытное
-
Metal Head’s Mission, PUNGENT STENCH и страшные туровые истории. Видеоинтервью с Сергеем Йофиком
-
Devin Townsend: «Я сейчас могу позволить себе только акустический тур»
-
METALLICA продают «алмазные» билеты, которые позволят посещать все их концерты
-
Jonas Akerlund снимет фильм о GG Allin
-
Да будет воля POWERWOLF?.. «Волки» выпускают альбом «Interludium»
-
THE HU стали первой тяжелой группой, получившей звание ЮНЕСКО «Artist For Peace»
-
Beasts of Satan: история убийственного итальянского сатанинского культа
-
Sully Erna, GODSMACK о будущем альбоме «Lighting Up The Sky»: «Это наш финальный рывок, изо всех сил»
-
MOONSPELL отменили тур ввиду «гигантского финансового кризиса»
Комментарии
Bronco:
DimaCar написал(а):
как я ни пытался, особой изюминки их творчества я не ухватил
Такая же фигня. Единственное, чем для меня примечателен Питер Стилл, это его уча…
Bronco:
Ad Noctum написал(а):
Соглашусь-ка
Да, от Релоада тоже есть немного, но и Килл эм Алл имеется в достаточном количестве.…
Bronco:
Новинка из разряда: как бы Kill em All звучал в 2023-ем году. Хз, ни то, ни сё, бодренько, задорно, но от Metallica каждый раз ждешь бОльшего. Последний раз все ожидания оправдалис…
Bronco:
Мне нравились Mental Demise ровно до того момента, как туда пришел Йоффик. После его прихода, музыка группы резко изменилась в худшую сторону. Была довольно самобытным, ин…
Merzbow:
Satanist написал(а):
Merzbow написал(а):
кстати, заметил что награда центра Кеннеди напоминает этот флаг радужный. Лошки если увидят- тоже поведутся я думаю)
По музыке…
Bronco:
Писюн-кинокритик написал(а):
Я с самого начала догадался, что Викернес завалит Евронимуса — всё так и вышло.
Не, ну наафига было спойлерить? Ты плохой…
Bronco:
В 1987м я стал металхедом, услышав Manowar — Fighting the World.…
Дед Аким:
Конец 80-х — это было замечательное время во всем мире, был подъём во всех отраслях, тогда компьютеры не были так развиты, зато все было качественное аналоговое, сейча…
Satanist:
Merzbow написал(а):
кстати, заметил что награда центра Кеннеди напоминает этот флаг радужный. Лошки если увидят- тоже поведутся я думаю)
По музыке- срань лютая. Уд…
Писюн с глазами:
Докладываю: в 1987 я был маленьким беззаботным писюнишкой, не догадывающимся, что Чернобыль уже вовсю оказывает на меня пагубное влияние.…
Писюн с глазами:
Gerber написал(а):
Дед Аким написал(а):
Не знаю кто такой Сергей Иофик, но вот ведущая интервью шикарная!!!! Если кто-нибудь смотрит телевидение, то есть такая ведущ…
Skitzo:
Ну песня и правда охуенная. Если весь альбом будет такой, поеду на концерт
Для меня это пер…
Merzbow:
кстати, заметил что награда центра Кеннеди напоминает этот флаг радужный. Лошки если увидят- тоже поведутся я думаю)
По музыке- срань лютая. Удивляют черти на ютьюб…
Добавить комментарий