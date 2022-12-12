graeworm
12.12.2022

GRAVEWORM, кажется, записали что-то любопытное

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Мне нравились GRAVEWORM, когда они начинали: симфо-блэк, пускай не сильно оригинальный, подкупал хорошим чувством мелодии и умением сделать хит на протоптанно-ровном месте. В нулевых костяк группы — Stefan Unterpertinger и Stefan Fiori — принялся искать новый звук, экспериментировать, но как-то ни на чем конкретно не прижился. С годами паузы между альбомами увеличились — и после 2015-го ничего от итальянцев слышно и не было.

Тем не менее, Stefan Fiori уверил, что группа пребывает в прекрасной творческой форме, написала после Ascending Hate десятки песен и решила для будущего полноформатника отобрать десятку треков, максимально на тот же Ascending Hate не похожих. Первым синглом вышел «Dead Words», и он очень даже неплох!

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