Любопытный альбом января. …AND OCEANS «As In Gardens, So In Tombs»Новинки и новости
Как помните, финская группа …AND OCEANS вынырнула из забвения несколько лет назад, реализовав в 2020-м, как оказалось, весьма недурной альбом Cosmic World Mother. И судя по всему, тормозить не намерена. Буквально на этой неделе симфо-блэкеры покажут полноформатник As In Gardens, So In Tombs — а песни, которые уже были презентованы в сингловом виде, внушают неосторожный оптимизм. Кто скучал по энергичному симфо?
Мне кажется, кому понравился Cosmic World Mother, эти треки должны согреть душу не хуже, чем тушку зимою — финская сауна.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 434
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Комментарии
Pnh:
Витольд:
Анастасия видимо в Крыму не была ни разу после 2014 года. Поэтому и пишет такую ахинею! А ребята из группы оказались адекватными! Молодцы! …
Глаза нормальные:
Молот написал(а):
Реально оказались просто коммерческими флюгерами. Вата заплатила, сабатоны спели. И об Украине молчок, сколько бы их ни спрашивали
Может п…
Молот:
Реально оказались просто коммерческими флюгерами. Вата заплатила, сабатоны спели. И об Украине молчок, сколько бы их ни спрашивали…
Александр:
Сука чо за сюр происходит
P.S. Меняю Диркшнайдера на Ансельмо, пусть приезжает в Россию, будем бухать и хуесосить всякую толерантную петушню…
7:
Anti-Poser написал(а):
Петушиная группа
Батя твой петушиный…
Informer:
Я тут залез в интернет, оказывается, этих Одесс немало, есть в Бразилии, в Канаде, и — по большей части — в США. Что сказать, довольно забавно.…
Ad Noctum:
Sargnir написал(а):
Квортон и его Bathory
В случае с Квортоном всегда можно притвориться, что «Twilight» — это последний альбом Bathory, «потому что нет аутро».…
Sargnir:
Денис написал(а):
«так, в принципе, группа давно играет-поет одно и то же» — видимо автор хотел подколоть, но в принципе описал 80% мейнстримовых метал-групп
Т…
Дед Аким:
Хотел бы поделиться, у девчонки потрясающий вокал — колокольчик звенит голос , шикарно и очень красиво …
Дед Аким:
Тут есть два варианта, первый вариант мне совсем не нравится — я никчемный дешевый имбецил, который ничего в музыке не понимает…
Денис:
«так, в принципе, группа давно играет-поет одно и то же» — видимо автор хотел подколоть, но в принципе описал 80% мейнстримовых метал-групп…
Дед Аким:
Группа классная, не знаю играет ли у них до сих пор Томми Йоханссон — шикарный гитарист и вокалист — каверы почти на всех великих переделал и исполнил некоторые лучш…
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