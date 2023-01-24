And Oceans band
24.01.2023

Любопытный альбом января. …AND OCEANS «As In Gardens, So In Tombs»

Новинки и новости

Как помните, финская группа …AND OCEANS вынырнула из забвения несколько лет назад, реализовав в 2020-м, как оказалось, весьма недурной альбом Cosmic World Mother. И судя по всему, тормозить не намерена. Буквально на этой неделе симфо-блэкеры покажут полноформатник As In Gardens, So In Tombs — а песни, которые уже были презентованы в сингловом виде, внушают неосторожный оптимизм. Кто скучал по энергичному симфо?

Мне кажется, кому понравился Cosmic World Mother, эти треки должны согреть душу не хуже, чем тушку зимою — финская сауна.

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