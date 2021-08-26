Фанатам мелодэза приготовиться: BE’LAKOR подготовили «Coherence»Новинки и новости
После неприятных новостей от DARK TRANQUILLITY — некоторое утешение из Австралии: один из любопытнейших и наиболее изобретательных коллективов мелодэза, BE’LAKOR в октябре выпустят пятый полноформатный альбом Coherence и тем самым дополнят и без того уже плотный осенний «мастхэв» метал-список.
Австралийцы никогда не отличались высокой продуктивностью — и с годами паузы между полноформатниками стали лишь продолжительней (предшественник Vessels был реализован в 2016-м), однако же качеством до сих пор не обделяли и, судя по первому треку «Hidden Window», пятилетку стоило-таки подождать.
Клавишник Steve Merry: «На этот альбом ушло пять лет интенсивной работы — и он во многом особенный. Например, на Coherence есть две самых длинных песни в нашей истории. Также имеются насыщенные инструментальные треки; в целом же материал местами тяжел, местами прогрессивен, однако неизменно преисполнен мелодики, которая всегда служила нашей движущей силой».
В общем, уже красиво.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 100
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