BELAKOR
26.08.2021

Фанатам мелодэза приготовиться: BE’LAKOR подготовили «Coherence»

Новинки и новости

После неприятных новостей от DARK TRANQUILLITY — некоторое утешение из Австралии: один из любопытнейших и наиболее изобретательных коллективов мелодэза, BE’LAKOR в октябре выпустят пятый полноформатный альбом Coherence и тем самым дополнят и без того уже плотный осенний «мастхэв» метал-список.

Австралийцы никогда не отличались высокой продуктивностью — и с годами паузы между полноформатниками стали лишь продолжительней (предшественник Vessels был реализован в 2016-м), однако же качеством до сих пор не обделяли и, судя по первому треку «Hidden Window», пятилетку стоило-таки подождать.

Клавишник Steve Merry: «На этот альбом ушло пять лет интенсивной работы — и он во многом особенный. Например, на Coherence есть две самых длинных песни в нашей истории. Также имеются насыщенные инструментальные треки; в целом же материал местами тяжел, местами прогрессивен, однако неизменно преисполнен мелодики, которая всегда служила нашей движущей силой».

В общем, уже красиво.

Количество просмотров: 100

1 comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *