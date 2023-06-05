«Если вы любите хэви-метал так же, как я, вам это понравится!» CHRIS BOLTENDAHL’S STEELHAMMER выпускает дебютник

«Если вы любите хэви-метал так же, как я, вам это понравится!» CHRIS BOLTENDAHL’S STEELHAMMER выпускает дебютникНовинки и новости
Еще одно начинание, смысл которого не совсем понятен. Вокалист GRAVCE DIGGER Chris Boltendahl анонсировал дебютный альбом личного проекта CHRIS BOLTENDAHL’S STEELHAMMER, который играет хэви-метал, сильно напоминающий еще одну группу, играющую хэви-метал с Крисом на вокале. Похоже, немецкому рок-ветерану просто неймется.
«Если вы любите хэви-метал так же, как я, альбом вам понравится!» — убеждает Крис в своих соцсетях. Ну а стилистику диска определяет как «микс GRAVE DIGGER и METAL CHURCH».
Лонгплей со стальной желтоглазой бабой на обложке будет называться Reborn In Flames, и ниже можно послушать титульный сингл, чтобы понять, ждать июльского полноформатного релиза, или ну его, например.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 430
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4 комментария
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Комментарии
Jolly Roger:
Не понимаю, для чего надо было это выпускать под другой маркой…
Bronco:
Я знаком с музыкантами, которые помимо основной группы собирают проекты, где играют то же самое, что в ключевой. Объясняют это тем, что в главной группе собрать учас�…
Дружище Христос:
DimaCar:
Последние творения Grave Digger явили прямо эталон кринжа. И, если кто-то не возражает, то их фронтмен всегда готов поддать газку…
Merzbow:
коллапес написал(а):
приятно видеть что бразильская школа не ударяется во все эти ваши «мелодики» и шпарит старыми шульдинеровскими риффами, которые в силу с�…
Другой Александр:
Писюн c глазами написал(а):
Привет из 2023. Вопрос давно неакутален, в РФ и так никто не приедет, а также там запретили или собираются запретить вообще всё.
ХЗ, т…
Другой Александр:
Владимир написал(а):
Вы совсем ёбнулись?
Какое отношение Кэннибал Корпс имеют к педофилии, чего вы несёте?
Назовите хоть одну их песню, где есть пропаганда пе�…
Писюн c глазами:
Привет из 2023. Вопрос давно неакутален, в РФ и так никто не приедет, а также там запретили или собираются запретить вообще всё.…
Станислав Буй:
1D3N717Y:
Моей маме (а ей уже 60) альбом зашёл целиком. Это единственный человек, с кем я могу поделиться такой музыкой.…
Владимир:
Вы совсем ёбнулись?
Какое отношение Кэннибал Корпс имеют к педофилии, чего вы несёте?
Назовите хоть одну их песню, где есть пропаганда педофилии.
Просто решили оче…
starcross:
А мне одному оно Soundgarden периода «Superunknown» напоминает?…
Дед Аким:
У Дэвида есть чистый голос, не оперный, но очень даже хороший, а баллада отличная…
Последние творения Grave Digger явили прямо эталон кринжа. И, если кто-то не возражает, то их фронтмен всегда готов поддать газку
Ну пусть будет. Оно ж есть не просит.
Я знаком с музыкантами, которые помимо основной группы собирают проекты, где играют то же самое, что в ключевой. Объясняют это тем, что в главной группе собрать участников на репу, запись, концерт очень сложно, так как они там равнозначные величины и кидают разные отмазки. А у особо деятельных руки чешутся, не могут сидеть без дела, вот и собирают проекты, где они уже будут главные и решать, что, где и когда делать и собираться. Скорее всего здесь та же беда.
Не понимаю, для чего надо было это выпускать под другой маркой