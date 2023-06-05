CHRIS BOLTENDAHl STEELHAMMER
05.06.2023

«Если вы любите хэви-метал так же, как я, вам это понравится!» CHRIS BOLTENDAHL’S STEELHAMMER выпускает дебютник

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Еще одно начинание, смысл которого не совсем понятен. Вокалист GRAVCE DIGGER Chris Boltendahl анонсировал дебютный альбом личного проекта CHRIS BOLTENDAHL’S STEELHAMMER, который играет хэви-метал, сильно напоминающий еще одну группу, играющую хэви-метал с Крисом на вокале. Похоже, немецкому рок-ветерану просто неймется.

«Если вы любите хэви-метал так же, как я, альбом вам понравится!» — убеждает Крис в своих соцсетях. Ну а стилистику диска определяет как «микс GRAVE DIGGER и METAL CHURCH».

Лонгплей со стальной желтоглазой бабой на обложке будет называться Reborn In Flames, и ниже можно послушать титульный сингл, чтобы понять, ждать июльского полноформатного релиза, или ну его, например.

CHRIS BOLTENDAHLS STEELHAMMER

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4 комментария

  • DimaCar написал(а):

    Последние творения Grave Digger явили прямо эталон кринжа. И, если кто-то не возражает, то их фронтмен всегда готов поддать газкуhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif

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  • Дружище Христос написал(а):

    Ну пусть будет. Оно ж есть не просит.

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  • Bronco написал(а):

    Я знаком с музыкантами, которые помимо основной группы собирают проекты, где играют то же самое, что в ключевой. Объясняют это тем, что в главной группе собрать участников на репу, запись, концерт очень сложно, так как они там равнозначные величины и кидают разные отмазки. А у особо деятельных руки чешутся, не могут сидеть без дела, вот и собирают проекты, где они уже будут главные и решать, что, где и когда делать и собираться. Скорее всего здесь та же беда.

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  • Jolly Roger написал(а):

    Не понимаю, для чего надо было это выпускать под другой маркой

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