GRAVE DIGGER пустились в «Zombie Dance» в коллаборации с RUSSKAJA

Трудно сказать, смешно это или грустно; юмор это, троллинг или творческое отчаяние. Так или иначе, GRAVE DIGGER разожгли знатный костер среди своих фанатов, выложив клип на записанную с RUSSKAJA песню «Zombie Dance». Turbo polka rock (с еврейскими почему-то интонациями), развесная хоррор-клюква, развороченные могилы и словно восставшие из них «копатели». Неожиданно — да. Нужно ли — черт его знает. Впрочем, возможно, дядькам за 18 альбомов просто наскучило стоять с пафосными лицами и изрекать, потрясая кулаками, что-нибудь вроде «We rock! Healed by metal!» и т.д. И понять немцев можно.

Альбом группы, в которую войдет эта радость, будет называться The Living Dead и выйдет в середине сентября. Ну а в том, что остальные темы будут в нем посерьезней, можно убедиться по лирик-видео на титульную вещь. Хотя… нет, лучше все-таки не читать. Иначе сразу начинаешь подозревать, что драммер Stefan Arnold, покинувший драм-пост в «диггерах» после 20 лет успешной хэви-метал карьеры, ушел потому, что начал подозревать экс-коллег в раннем маразме.