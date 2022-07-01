«Единственный дэз-метал хор в мире» порвал конкурс America’s Got Talent

На шоу-прослушиваниях типа America’s Got Talent всегда можно обнаружить удивительных уникумов — но отдельные выступления попадают в историю. Хотя б кратковременную.

Так, во время шоу, проходившего пару дней назад, выступил, как они сами говорят, «единственный дэз-метал хор в мире». Живописный канадский DREMEKA CHOIR выдал гибридное попурри из средневековой «O Fortuna» (многие помнят это произведение по «Кармина Бурана», а кто смотрел культовый фильм «Омен», отметят пасхалочку) и «Toxic» Britney Spears. Чтобы все офигели окончательно. И кажется, сюрприз удался.

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