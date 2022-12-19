Цитата. Бывший гитарист R.E.M. Peter Buck: «Не знаю, как кому-то может нравиться бешеная популярность»Блог
Интересно, как некоторые, уже пребывая в прискорбном виде, продолжают выступать вживую, гастролировать, всячески выдаивать громкое имя и оставлять странную память рок-полутрупа. И как некоторые умеют остановиться. Раз — и, на пике, разойтись, не поддаваясь на миллион финансово сладостных предложений сделать реюнион. Так, в 2011-м году распались суперпопулярные R.E.M., выпустив пятнадцатый альбом Collapse Into Now и откатав турне, которое стало по-настоящему финальным.
Экс-гитарист группы Peter Buck (сейчас он продолжает негромкую музыкальную соло-карьеру; в 2022-м вышел альбом-коллаборация Luke Haines & Peter Buck All The Kids Are Super Bummed Out) утверждает, что быть звездой миллионов было не так-то, в общем, и весело.
«Мы достигли бешеной популярности, и я не знаю, как кому-то такое может нравиться. Околомузыкальная возня стала слишком плотной, и лично для меня это портило часть удовольствия. Типа просыпаешься утром и думаешь: «Бог мой, не хочу, чтобы меня опять фотографировали. Не хочу притворяться актером какого-то видеофильма, в котором я не умею играть.
Конечно, круто было выступать на фестивалях типа Glastonbury перед огромными толпами людей, круто было продавать пластинки миллионами, но я никогда не хотел работать лишь ради этого. Так что когда мы пришли к мысли, что пора закрывать лавочку, осталось ощущение офигительного накопленного опыта. Я бы не менял прошлое и не отказывался от него, но возвращать также не хотел бы.
Был ли 2011-й самым подходящим моментом, чтобы уйти? Думаю, да. Два последних альбома, Accelerate и Collapse Into Now, зашли очень хорошо. Но вне зависимости от этого успеха, возникало ощущение, что наше время понемногу уходит. Это нормальное положение вещей, я спокойно отношусь к такому. Нам и так страшно повезло. В течение последнего тура мы собирали грандиозные аудитории. В Южной Америке нас принимали, как в свое время THE BEATLES. Так что все в группе чувствовали: это идеальный момент для финала.
С тех пор, при всей благодарности к людям, которые любили R.E.M., мне никогда не хотелось такого же ажиотажа и внимания. Да и не думаю, что подобная опция мне еще доступна. Конечно, можно было б создать супергруппу, написать книгу, вся эта хрень. Есть группы, которые старше нас, и которые все еще тащат карьеру. Но я просто хочу писать песни».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 15
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