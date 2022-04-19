Jon Bon Jovi совсем разучился петьБлог
С большой помпой начался американский тур BON JOVI, и чем дальше он идет, тем больше появляется вопросов — а также предательских видео из первых рядов танцпола (к слову, билеты в фанзону на разных площадках стартуют от $300 до $800 и выше), демонстрирующие, мягко говоря, не лучшую вокальную форму Джона.
Едва новостные и музыкальные ресурсы перестали обсасывать, насколько слабым выглядел Phil Collins в недавнем реюнион-туре GENESIS — проводил выступления сидя и пел не лучшим образом, — как приехал Bon Jovi… и разочаровал еще сильнее. (Ибо Фил действительно стар и, как всем известно, болен — Джону ж едва исполнилось 60 и выглядит, держится на сцене он хорошо.)
Вот к примеру отрывок песни «Wanted Dead or Alive», исполняемой в столице Северной Каролины на позапрошлой неделе. И, кажется, убедительный довод кое-кому подвязать с концертной карьерой. Ладно голос. Но почему артист с таким стажем поет мимо нот песню, написанную в 80-х и сыгранную с тех пор вживую тысячи раз?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 263
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4 комментария
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Jon Bon Jovi совсем разучился петь
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Комментарии
- ratfred: Ну, хз, скинуть ценник разве из за того, что у Джона голос подсел. Да, блять, хорошо что Фредди вовремя…
- Merzbow: Пускай завязывает петь и развивает свою актёрскую игру. У него это неплохо получается.
- defplayer: так он и в 2019 отстойно пел
- Писюн с глазами: Ну у вас и вкус, дамочки Все какие-то слащавые приторные мальчики. То ли дело я, Писюн С Глазами,…
- Алексей: Но почему артист с таким стажем поет мимо нот песню, написанную в 80-х и сыгранную с тех пор вживую тысячи…
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- Mazay: Да
- Merzbow: годно! и разнообразно. Первая песня будет на репите)
Но почему артист с таким стажем поет мимо нот песню, написанную в 80-х и сыгранную с тех пор вживую тысячи раз?
Потому что говорила мамка — Ванечка, не кури с пацанами за углом, не прогуливай занятия по вокалу!!!). А вообще печально смотреть на это — так шикарно всё сыграно и вокал как заноза в заднице
так он и в 2019 отстойно пел
Пускай завязывает петь и развивает свою актёрскую игру. У него это неплохо получается.
Ну, хз, скинуть ценник разве из за того, что у Джона голос подсел. Да, блять, хорошо что Фредди вовремя представился, а то, то Лемми не торт, то Бон Джови не торт под старость лет.