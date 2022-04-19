Jon Bon Jovi совсем разучился петь

С большой помпой начался американский тур BON JOVI, и чем дальше он идет, тем больше появляется вопросов — а также предательских видео из первых рядов танцпола (к слову, билеты в фанзону на разных площадках стартуют от $300 до $800 и выше), демонстрирующие, мягко говоря, не лучшую вокальную форму Джона.

Едва новостные и музыкальные ресурсы перестали обсасывать, насколько слабым выглядел Phil Collins в недавнем реюнион-туре GENESIS — проводил выступления сидя и пел не лучшим образом, — как приехал Bon Jovi… и разочаровал еще сильнее. (Ибо Фил действительно стар и, как всем известно, болен — Джону ж едва исполнилось 60 и выглядит, держится на сцене он хорошо.)

Вот к примеру отрывок песни «Wanted Dead or Alive», исполняемой в столице Северной Каролины на позапрошлой неделе. И, кажется, убедительный довод кое-кому подвязать с концертной карьерой. Ладно голос. Но почему артист с таким стажем поет мимо нот песню, написанную в 80-х и сыгранную с тех пор вживую тысячи раз?

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