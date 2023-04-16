Больше трэша! OVERKILL выпустили «Scorched»Блог
OVERKILL, которым, безусловно, далеко уровнем популярности до METALLICA, ровно в тот же день, что и «метла», выпустили альбом Scorched — нарочно или нет, но… кому мешал лишний трэш?
Bobby «Blitz» Ellsworth: «Я писал этот диск три раза — то есть, мою часть альбома, — и две первых копии уничтожил. Дело в том, что они были сочинены под влиянием пандемии — а мы не такие люди, что должны поддаваться подобным настроениям. То есть когда я слушал что получилось… Знаете, я не самый позитивный человек на свете в том, что касается творчества, но OVERKILL, в сравнении с коллегами по сцене, никогда не погружались в особенный негатив. Мы скорей склонны двигаться по светлой стороне дороги — а пандемия все время толкала нас в тень. Так что я уничтожил все, что вышло первоначально, — и переписал заново, когда мир стал «открываться». Так вышло… актуальнее, свежее, что ли. Поэтому мы выпускаем альбом, который родился не в 20-м, а в 22-м, и есть ощущение, что он соответствует моменту!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 336
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2 комментария
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Больше трэша! OVERKILL выпустили «Scorched»
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Комментарии
juris:
СиРОЖА:
Кирк Хэммет написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Хэммет с крашеными ногтями)))))
Чего только не сделаешь чтобы отвлечь народ от убогой игры на гитаре)
Are you fucking kidding me, �…
Andreas:
Кстати, на канале Nuclear Blast Records в ютубе уж полтора месяца как 24/7 идёт трансляция клипов собственных групп. Классная тема, всегда фоном запускаю канал…
Olvir:
metallica уже давно ощущаются (по музлу и энергетике) как трухлявые деды на всевозможных стимуляторах для видимости бодрячка. уже и не припомню когда у метлы выходило н�…
Starcross:
Дед Аким написал(а):
Метла из подвида метала вышла на уровень международной популярности, есть у них баллады уровня Scorpions, которые могут слушать и домохозяйки …
Дед Аким:
Не шедевр, но альбом хороший. Немного не по теме, видел отрывок из ледового шоу, фигуристы катались под The Unforgiven Метлы, было красиво, задумался, а вот смогли бы они кат…
Тварь:
хоспате, мальчишки и девчонки… а также их родители…
там оверкиль и святой мозес альбумы выпустили сегодня… какая металлика, чёрта побойтесь… …
Кирк Хэммет:
СиРОЖА написал(а):
Хэммет с крашеными ногтями)))))
Чего только не сделаешь чтобы отвлечь народ от убогой игры на гитаре)
Are you fucking kidding me, Сирожа? Посlushай, kakое я…
СиРОЖА:
Хэммет с крашеными ногтями)))))
Чего только не сделаешь чтобы отвлечь народ от убогой игры на гитаре)…
Dead Embryonic Cell:
Хороший трэш до сих пор делают VOIVOD, TESTAMENT. Новинка от METALLICA имеет несколько козырных мест. Не звучит как откровенный полуфабрикат на фоне пары-тройки предыдущих рабо…
Ad Noctum:
«Не слушал и не буду». Хватило и этого убогого «апетайзера» в виде «люкс этёрна».…
Писюн c глазами:
Проголосовал за «сойдет». Из разряда третий сорт не брак. Альбом сам по себе слушать можно.
Видно даже, что мужики старались всячески потрафить любителям старых раб…
PitBull:
Алексей написал(а):
Для тех кто будет слушать этот ансамбль в первый раз должно понравится,а для меня, как для старого и консервативного пердуна они перестали …
metallica уже давно ощущаются (по музлу и энергетике) как трухлявые деды на всевозможных стимуляторах для видимости бодрячка. уже и не припомню когда у метлы выходило не унылое говно.
overkill же продолжают отжигать будто им по.уй на возраст. тру трэшеры мать их
Кстати, на канале Nuclear Blast Records в ютубе уж полтора месяца как 24/7 идёт трансляция клипов собственных групп. Классная тема, всегда фоном запускаю канал