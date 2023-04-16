Больше трэша! OVERKILL выпустили «Scorched»

OVERKILL, которым, безусловно, далеко уровнем популярности до METALLICA, ровно в тот же день, что и «метла», выпустили альбом Scorched — нарочно или нет, но… кому мешал лишний трэш?

Bobby «Blitz» Ellsworth: «Я писал этот диск три раза — то есть, мою часть альбома, — и две первых копии уничтожил. Дело в том, что они были сочинены под влиянием пандемии — а мы не такие люди, что должны поддаваться подобным настроениям. То есть когда я слушал что получилось… Знаете, я не самый позитивный человек на свете в том, что касается творчества, но OVERKILL, в сравнении с коллегами по сцене, никогда не погружались в особенный негатив. Мы скорей склонны двигаться по светлой стороне дороги — а пандемия все время толкала нас в тень. Так что я уничтожил все, что вышло первоначально, — и переписал заново, когда мир стал «открываться». Так вышло… актуальнее, свежее, что ли. Поэтому мы выпускаем альбом, который родился не в 20-м, а в 22-м, и есть ощущение, что он соответствует моменту!»

Количество просмотров: 336

2 комментария