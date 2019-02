OVERKILL представили клип «Welcome To The Garden State»

В честь выхода 19-го студийника The Wings Of War OVERKILL показали миру видеоклип на тему «Welcome To The Garden State». «Это самое художественно продвинутое и зрелое видео в нашей истории, — отметил Bobby Blitz, — результат усилий многих талантливых людей, которым мы по-настоящему горды».