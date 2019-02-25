В честь выхода 19-го студийника The Wings Of War OVERKILL показали миру видеоклип на тему «Welcome To The Garden State». «Это самое художественно продвинутое и зрелое видео в нашей истории, — отметил Bobby Blitz, — результат усилий многих талантливых людей, которым мы по-настоящему горды».
OVERKILL представили клип «Welcome To The Garden State»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Overkill The Wings Of War
Dream Theater Distance Over Time
Within Temptation Resist
Downfall Of Gaia Ethic Of Radical Finitude
Rotting Christ The Heretics
Avantasia Moonglow
Rhapsody Of Fire The Eighth Mountain
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