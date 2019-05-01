Блэк-н-ролл сотона: VERWÜSTUNG презентовали второй альбом «Gospel ov Fury»

В этом году я мало писала о метал-релизах РБ, и вот пора исправляться. Сегодня, 1 мая, гомельский проект VERWÜSTUNG с составом, известным лишь узкому кругу ограниченных людей, выпустил второй альбом Gospel ov Fury, лихо закрутив вертушку старошкольного блэка, трэша и рок-н-ролла, нарочито подвального, ершистого в реализации и бесшабашно-забористого, как разгар метал-пьянки, когда люди еще способны стоять на ногах и творить всякую дичь, а вот думать, что будет наутро, — нет.

Хриплый скрим вокалиста, горло которого натерли крупнозернистой наждачкой; трушные плоские ляпающие барабаны; незамысловатый забористый рок-н-ролльный ритм, то и дело срывающийся в бластбиты и лютый блэковый чес; агрессивные плотные гитары — и мастерски воссозданное ощущение подпольных 80-х/начала 90-х, аккуратно сбалансированное в миксе, скоростях, а также (что немаловажно) обеспечивающее VERWÜSTUNG узнаваемость и хара́ктерность.