Блэк-метал и кладбищенская оградка. Фестиваль Vox Diaboli III

Последний международный метал-ивент весеннего сезона 2018 прошел, увы, без аншлага. Народ, с одной стороны, жаловался на высокие цены за «блэк-метал ноунеймы», с другой, просто ленился — так или иначе, третий блэкушный фестиваль «Vox Diaboli» состоялся при печальном энтузиазме организатора, небольшой посещаемости и ощущении предельной трушности всех, кто все-таки решился посвятить субботу не «Евровидению» или личным делам, но самому из несвятых метал-искусств.
В программе феста «Лютый Букинг» представил международную коалицию из Нидерландов (INFINITY, CULTUS), Финляндии (CAVUS) и Литвы (NAHASH) — а также, в рамках обмена блэк-металлическим опытом, белорусские группы ŁATANU, VERWÜSTUNG и PESTILENTIA. Шесть часов чернейшего из металов. Не для слабых. Не для пьяных. Не для ищущих легких путей.
До выступления голландского трио INFINITY дожили, конечно, не все. Хотя, наверное, зря: группа, которую по мелодике, отсутствию жанровых препон не единожды и не дважды сравнивали с DISSECTION, выдала мощный и насыщенный сет — в котором, впрочем, не каждый сходу смог разобрать: а кто тут, собственно, так самозабвенно орет? Как ни странно, в INFINITY на вокале — густобородый драммер Balgradon Xul. Он же один из основателей группы с середины 90-х. Во веки веков и поныне.
Кожаные жилетки на голое тело, динамика и цепкая мелодичность, характерная не столько для блэка, сколь для классических сортов рок-музыки, осмысленность аранжировок, напористость и качевость — INFINITY, вне сомнений, могли бы зажечь танцпол финальным отчаянным слэмом, если бы не одно «но». Перед голландцами на сцене «Брюгге» играл литовский NAHASH — а эта команда, совершенно легендарная для соседней прибалтийской республики, не оставляет конкурентам ни единого шанса.
Год назад я видела NAHASH в Вильнюсе — и произвели они тогда впечатление неизгладимое. В Минске оказалось похоже. Семь групп делили сцену в субботний майский вечер. Семь групп говорили с диаволом на все голоса. Но только NAHASH остались в памяти как вообще.
Это было не только выступление — но целый спектакль. Театрализованное шоу с подвывающими мятущимися духами, рвущимися ИЗВНЕ, — в глухих оборванных саванах и отчаянии; среди лампад, за увитой цветами кладбищенской оградкой (которую литовцы заботливо привезли с собой, порадовав, полагаю, объяснениями погранично-таможенные службы); с безмолвными вешалками-призраками с похоронными лентами; с призрачными вспышками света, с яростью, скорбью и отъявленной чертовщиной.
Восхитительно-мрачный визионерский блэк-метал. Экзорцизм и черная магия в действии. Гитарный призрачный занавес. Фактурные черно-белые персонажи. Неизвестен механизм сценического гипноза NAHASH — но оторваться, вырваться из их потусторонней хватки решительно невозможно. Кто будет на Kilkim Žaibu этим летом — попробуйте. Но знайте: словно с Мертвецами Дунхарроу, бороться тут бесполезно. Остается только внимать, растворяясь в притягательно-тленных атмосферах и душераздирающих криках; в торжественном, страшном, многомерном загробном. Как пела одна попсовая группа: «Вечная призрачная встречная / Сможет уберечь меня. Обыденный сюжет всех религий»…
NAHASH, предсказуемо, оказались для меня самой увлекательной группой вечера: только их выступление было полноценным шоу, только они смогли затащить с потрохами в свой страшный мир.
Хотя PESTILENTIA, прощающиеся то ли на время, то ли на вообще со сценический активностью в Беларуси (?), напустив в зал ладана и облачив свой сет в церковные песнопения, также разнообразили суровую сцену Vox Diaboli III элементами черного праздника и сановитым изяществом. Красивое было, убедительное, экспрессивное выступление — с падающим в эмоциональном порыве на колени гостевым вокалистом VERWÜSTUNG. Для прощания в самый раз.
Любопытно, что, убирая со сцены форпост в лице PESTILENTIA, Niemaracz Clan разнообразил свое мерч-присутствие: помимо традиционных маек etc, на стенде Possession появилось в фирменное milk stout пиво (маленькая бутылочка — 10 руб.) с, цитирую, «гнилой спермой и блевотиной Черного Козла». Вероятно, чтобы, если пиво испортится, к вкусу не придирались. Ну или для адептов спермы/блевотины. В наше толерантное время, знаете, не исключены и подобные персонажи.
ŁATANU, открывавшие вечер и неплохие в записи, вживую выглядели слишком скованно. Не интересно. VERWÜSTUNG, гораздо более шумные и отвязные в прошлом году, в этот раз смотрелись как-то излишне спокойно (трезвые, что ли, приехали?), и даже выделяющийся на общем ч/б/загримированном фоне прикид вокалиста не добавил их сету чада и угара. А ведь музыка предполагает! VERWÜSTUNG — это про драйв. Про олдскульный отрыв, про дурной безбашенный блэк-трэш-панк-рок-н-ролл, когда дозволено все, что не истинно. Однако, видимо, фирменный самогон-таки не довезли. Или не допили — я точно не знаю. Как бы там ни было, хотя и играли отменно, отрыва не вышло.
Финский CAVUS, маскулинно-напористый, мизантропически-агрессивный и деструктивный, музыкально запомнился лишь нажористой бас-гитарой; бодряще-размашистой, словно свинцовый сапог, ритм-секцией. Музыкально их The New Era (второй альбом, вышедший в этом году после десяти лет молчания) ничего нового предложить просто не в состоянии.
И… тем приятнее зашел следом голландский CULTUS. Группа эта — по сути, one-man проект человека, известного в узких кругах ограниченных людей, как Arjan. Arjan презирает тленный мир. Arjan назвал песни своего последнего альбома (и единственного, реализованного в CD-формате, а не на кассете) Gezeteld In Zegeruïnen римскими цифрами. Arjan умеет оборачивать тленный мир плотной, как полиэтилен, гитарно-сумрачной пленкой. Словно дачник — ненавистные помидоры. Угнетая и подавляя непроницаемой интенсивной мелодик-блэк-атмосферщиной.
Подводя итоги: суббота не прожита зря. PESTILENTIA проводили. NAHASH — бесподобно. INFINITY следовало бы ставить в середине концерта. Без CAVUS можно было бы обойтись. VERWÜSTUNG — работать над алкоголизацией и угаром. Спасибо всем, кто пришел. Black Metal ist Krieg. Мария из «Лютого Букинга» — не сдавайся!
Фоторепортаж смотрим здесь. Видео на станичке — с ютуб-канала rthdxfff.
Cavus были у нас в пятницу — соточка на них пришла. Спасибо за описание сета NAHASH, жду Zaibu c нетерпением.
Сдулся ваш блэк короче! А вот в пельменной 1 в этот вечер было реально жарко!!! Лучший экшн за долгое время ,который удалось посетить!
Явка была позорно низкой, о чём не устану говорить. Кем надо быть чтобы пропустить одновременно Pestilentia, Nahash и Infinity — я не знаю.
Łatanu хорошо, Verwüstung бодро, Cavus прокурил на улице, Cultus замечательная музыка, Pestilentia внезапно зашли, а вот восторги про Nahash как-то удивляют, таетральщина вместо блэка, очень лайтовая музыка. Заснул на них на середине где-то и из-за этого проспал Infinity.
Nahash охуенне! А потом я напился
Niemaracz Clan разнообразил свое мерч-присутствие: помимо традиционных маек etc, на стенде Possession появилось в фирменное milk stout пиво (маленькая бутылочка — 10 руб.) с, цитирую, «гнилой спермой и блевотиной Черного Козла». Вероятно, чтобы, если пиво испортится, к вкусу не придирались. Ну или для адептов спермы/блевотины. В наше толерантное время, знаете, не исключены и подобные персонажи.
Подразумевается, что немарач опять предложила глотнуть остальным козлиной спермы.
Специ по ней, похоже, карлики из немрачи.
*спецы
за такой состав цена в два раза меньше, людей в три раза больше, оргам и деньги и шоу и реклама, а так как Белавиа, проще выехать
ФЕСТИВАЛЬ VOX DIABOLI III. И я там был.. и не только.
Извините сразу кому моё мнение не понравится, можете не читать, но скажу так. Белорусы все без исключения очень порадовали как подачей, так и профессионализмом. Я могу так говорить, так имел к музыке близкое отношение. Очень жаль, что Pestilentia прощается со сценой, познакомился с командой иолтко лишь в этот вечер, вот и пощание, говорят. Очень здорово не ожидал. Вызвала много положительных эмоций Łatanu. Ребята молодцы, для меня эта белорусская команда стала фаваритом по впечатлению от музыкальной части. Тот блэк, которого я хотел и ждал, к которому готовился в направлении Infinity. Эта группа может ехать в тур с любой из грандов этой тёмной сцены. Ничего лишнего, только отличная музыка на которую, приходят и будут приходить. Есть, что обсудить, есть о чем поспорить. Здорово ребята! Verwüstung вызвала очень неоднозначные эмоции. Смесь кислоты и воды, да, да именно в такой последовательности. Все кипело, летело брызгами в зрителей, поднимая в памяти rock-овые ритмы и спускаясь в самые потайные глубины черной бездны. Ребята отличный пример в противоположность Nagash (о них ниже), как надо подавать такую музыку, очень бодро, резко, звучно. Если нужен был драйв, то у этой каэоманды его много и делиться она им с большим желанием. Особое место — взаимодействие с залом. Да, людей было не много, были и другие мероприятия для выплескивания кипящих эмоций в этот день, но кто поверил, кто предпочел суровый black-metal show праздник не пожалел. И эти самые ребята внесли значительную лепту.
Голландский CULTUS порадовал разносторонней или разноплановой музыкой. Да, я не сколько-нибудь не оговорился, но и в true black-metal можно сделать больше, чем просто хороший black. Гармоничные рифы, продуманность и детальность , а ещё сочные и яркие, запоминающиеся рифы. Стилистика выступления могла бы быть выше, но может переезд и слишком тёплый приём Минска растопил холодные сердца европейцев. Может и так, но музыка, и это самое главное и первостепенное вывела чёрные силы на повхность. Подъёмы и падения, скорость и места на передышку — все мыло в их музыке. Вам хотелось вкусного black-а, тогда смело добавляйте этих артистов в свою коллекцию.
Группа CAVUS. Вот где сошлись собрались, так сказать противоположности за одним столом. Финны привезли с собой тонны рифов и брутальной стилистики. Яркостью и тетральностью их выступление тоже отличалось, но, есще раз спросите себя, а это ли вам нужно? Может вы а дресом ошиблись? С начала выхода на сцену, казалось, что совсем не эти музыканты будут играть. Уж очень они выглядели крупно, даже тучно относительно той стилистически привычной костлявости и анарексичности многих из metal тусовки)). Басист смотрелся выгоднее, гитара его (большая) была неким противовесом фигуре артиста. Что до гитариста, то у него в руках она козалась, как укуле́ле. Особое внимание группа уделяет ритму и ещё раз ритму. Как барабаны, так басс, ах какой восхитительный басс (извините отвлекся) полностью меняют картину происходящего на сцене. Порой казалось, что в первых песнях гитара так далеко, что о ней забыли, может такая задумка, может работа по отладке звука, теперь уже не важно, но потом все выравнилось и стало цепляться своей экспрессивной подачей. Кому ещё не хватало драйва и злобы, кто просил силы и мяса? Пожалуйста! Black-metal с доброй приправой из Death ярким ударом сбивает с сног, и тянет за собой в низ по ступеням, не обращая внимание на удары головой о каждую из них. Здорово и очень весело если можно было бы так сказать, если бы не рыки и птление костей слушателей этими молодцами. Если кто пропустил, потерял очень много.
Самой удивительно.. А вот положительных эмоций по поводу Nagash, просто не могу сказать ничего положительного, даже и с уступом на специфику их стиля. Ничего, подчеркиваю, НИЧЕГО хорошего я не услышал и даже более, не услышал вообще ничего. Головы зверей, оградка и песни про то ли «книжку», то ли » шоколадку», которую вокалист демонстрировал во время выступления просто ни о чем. Музыка превратилась в «кашу». Может для поклонников депрессивно-суицидального noise, эта смесь и приятна, но тут должно было быть про black. Жаль, но гармонии я не разобрал, как не старался. Вердикт — ничем не примечательная группа из Литвы, наводящая лоск только сценическим визуальным перформансом, но это ли главное? Для меня нет! Воздержусь от оценок sorry/10.
И наконец под продолжительную, почти 5-ти часовую барабанную дробь самые стойкие дождались финала праздника тьмы и зверей преисподней. Не многие были и на первых группах. Зал был действительно полупустым, жально к этому последнему выступлению стал ещё скромнее. Сказалось позднее время, а может ещё что, но кто был по достоинству оценили Infinity. Можно ли их любить, думаю да, можно ли их сравнивать, думаю да, но сказать, что это не та группа, которую ждали, в том числе и Ваш покорный слуга, нет и нет. Трудно переоценить их роль в этот вечер. Злая энергия, сила и огонь — вот их особенности с довеском очень интересной подачей материала. Ритм секция — высший уровень, гитарная мелодия в самых актуальных, как для black-metal, так и для death и trash. Мелодика и гармония, качественные ритм-партии и соло. Вокал, а на вокале сюрприз — сам барабанщик! Основная партия вокала сделана этим работягой. Как он играл, кто-то хочет попробовать так же, пусть тренируется. Все очень всежо и гармонично. Порой срываясь на уход в себя в вихре эмоций под эту музыку приходили мысли, как они так совмещают? Очень понравилось и пусть группы, ставящие на первое место визуальный ряд, подумают, а может музыка должна быть на первом месте, а может уделить больше внимания проработке рифов? Мерой музыки может быть только музыка, а все остальное лишь мешура. Слушая музыку на хорошей аппаратуре, а иногда не очень видео ряд предсавляешь себе сам. Настроение есть наш художник.
Спасибо всем участникам вечер удался. Хоть и бар работал нормально, но пьяных замечено не было. Что до количества людей, то сам формат мероприятия слишком специфичен чтобы говорить, что мало пришло. Просто пришли только те, кто ждал именно эти группы, кто любит их музыку, кто верит в старые течения black-metal и идёт вперёд, развиваясь в музыкальном плане, хоть это часто и трудно представить. Всем мира и добра! Отдельное спасибо организаторам мероприятия. Вы молодцы! Звут отличный, атмосфера в клубе душевная! Успехов Вам!
gking написал(а):
за такой состав цена в два раза меньше, людей в три раза больше, оргам и деньги и шоу и реклама, а так как Белавиа, проще выехать
Якая выдатная жыдо… жабрацкая арыфметыка. 45 рублёў за 7 банд — страшэнна дорага! А можа проста няхай усе заходзяць бясплатна? Вось то будзе рэкляма дык рэкляма!
Хорошо,что Tower6685 написал отчёт за меня
У меня вопрос к F1sher16. Роман, а ты сам как, ходил на обозначенный концерт за собственные честно заработанные 45 рублей либо всё же по дружественной проходке для Possession Productions? Я вот лично знаю достаточное число людей, которые пропустили действо из-за отсутствия наличности. А за 20-25 они бы приехали даже из других городов, т.к. гиг был дюже колоритный. И дело тут не в жидовской крови, а тупо в отсутствии бобла. Мероприятие было строго нишевое, как раз для них. Если бобла нет, то его нет и точка