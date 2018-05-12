Блэк-метал и кладбищенская оградка. Фестиваль Vox Diaboli III

Последний международный метал-ивент весеннего сезона 2018 прошел, увы, без аншлага. Народ, с одной стороны, жаловался на высокие цены за «блэк-метал ноунеймы», с другой, просто ленился — так или иначе, третий блэкушный фестиваль «Vox Diaboli» состоялся при печальном энтузиазме организатора, небольшой посещаемости и ощущении предельной трушности всех, кто все-таки решился посвятить субботу не «Евровидению» или личным делам, но самому из несвятых метал-искусств.

В программе феста «Лютый Букинг» представил международную коалицию из Нидерландов (INFINITY, CULTUS), Финляндии (CAVUS) и Литвы (NAHASH) — а также, в рамках обмена блэк-металлическим опытом, белорусские группы ŁATANU, VERWÜSTUNG и PESTILENTIA. Шесть часов чернейшего из металов. Не для слабых. Не для пьяных. Не для ищущих легких путей.

До выступления голландского трио INFINITY дожили, конечно, не все. Хотя, наверное, зря: группа, которую по мелодике, отсутствию жанровых препон не единожды и не дважды сравнивали с DISSECTION, выдала мощный и насыщенный сет — в котором, впрочем, не каждый сходу смог разобрать: а кто тут, собственно, так самозабвенно орет? Как ни странно, в INFINITY на вокале — густобородый драммер Balgradon Xul. Он же один из основателей группы с середины 90-х. Во веки веков и поныне.

Кожаные жилетки на голое тело, динамика и цепкая мелодичность, характерная не столько для блэка, сколь для классических сортов рок-музыки, осмысленность аранжировок, напористость и качевость — INFINITY, вне сомнений, могли бы зажечь танцпол финальным отчаянным слэмом, если бы не одно «но». Перед голландцами на сцене «Брюгге» играл литовский NAHASH — а эта команда, совершенно легендарная для соседней прибалтийской республики, не оставляет конкурентам ни единого шанса.

Год назад я видела NAHASH в Вильнюсе — и произвели они тогда впечатление неизгладимое. В Минске оказалось похоже. Семь групп делили сцену в субботний майский вечер. Семь групп говорили с диаволом на все голоса. Но только NAHASH остались в памяти как вообще.

Это было не только выступление — но целый спектакль. Театрализованное шоу с подвывающими мятущимися духами, рвущимися ИЗВНЕ, — в глухих оборванных саванах и отчаянии; среди лампад, за увитой цветами кладбищенской оградкой (которую литовцы заботливо привезли с собой, порадовав, полагаю, объяснениями погранично-таможенные службы); с безмолвными вешалками-призраками с похоронными лентами; с призрачными вспышками света, с яростью, скорбью и отъявленной чертовщиной.

Восхитительно-мрачный визионерский блэк-метал. Экзорцизм и черная магия в действии. Гитарный призрачный занавес. Фактурные черно-белые персонажи. Неизвестен механизм сценического гипноза NAHASH — но оторваться, вырваться из их потусторонней хватки решительно невозможно. Кто будет на Kilkim Žaibu этим летом — попробуйте. Но знайте: словно с Мертвецами Дунхарроу, бороться тут бесполезно. Остается только внимать, растворяясь в притягательно-тленных атмосферах и душераздирающих криках; в торжественном, страшном, многомерном загробном. Как пела одна попсовая группа: «Вечная призрачная встречная / Сможет уберечь меня. Обыденный сюжет всех религий»…

NAHASH, предсказуемо, оказались для меня самой увлекательной группой вечера: только их выступление было полноценным шоу, только они смогли затащить с потрохами в свой страшный мир.

Хотя PESTILENTIA, прощающиеся то ли на время, то ли на вообще со сценический активностью в Беларуси (?), напустив в зал ладана и облачив свой сет в церковные песнопения, также разнообразили суровую сцену Vox Diaboli III элементами черного праздника и сановитым изяществом. Красивое было, убедительное, экспрессивное выступление — с падающим в эмоциональном порыве на колени гостевым вокалистом VERWÜSTUNG. Для прощания в самый раз.

Любопытно, что, убирая со сцены форпост в лице PESTILENTIA, Niemaracz Clan разнообразил свое мерч-присутствие: помимо традиционных маек etc, на стенде Possession появилось в фирменное milk stout пиво (маленькая бутылочка — 10 руб.) с, цитирую, «гнилой спермой и блевотиной Черного Козла». Вероятно, чтобы, если пиво испортится, к вкусу не придирались. Ну или для адептов спермы/блевотины. В наше толерантное время, знаете, не исключены и подобные персонажи.

ŁATANU, открывавшие вечер и неплохие в записи, вживую выглядели слишком скованно. Не интересно. VERWÜSTUNG, гораздо более шумные и отвязные в прошлом году, в этот раз смотрелись как-то излишне спокойно (трезвые, что ли, приехали?), и даже выделяющийся на общем ч/б/загримированном фоне прикид вокалиста не добавил их сету чада и угара. А ведь музыка предполагает! VERWÜSTUNG — это про драйв. Про олдскульный отрыв, про дурной безбашенный блэк-трэш-панк-рок-н-ролл, когда дозволено все, что не истинно. Однако, видимо, фирменный самогон-таки не довезли. Или не допили — я точно не знаю. Как бы там ни было, хотя и играли отменно, отрыва не вышло.

Финский CAVUS, маскулинно-напористый, мизантропически-агрессивный и деструктивный, музыкально запомнился лишь нажористой бас-гитарой; бодряще-размашистой, словно свинцовый сапог, ритм-секцией. Музыкально их The New Era (второй альбом, вышедший в этом году после десяти лет молчания) ничего нового предложить просто не в состоянии.

И… тем приятнее зашел следом голландский CULTUS. Группа эта — по сути, one-man проект человека, известного в узких кругах ограниченных людей, как Arjan. Arjan презирает тленный мир. Arjan назвал песни своего последнего альбома (и единственного, реализованного в CD-формате, а не на кассете) Gezeteld In Zegeruïnen римскими цифрами. Arjan умеет оборачивать тленный мир плотной, как полиэтилен, гитарно-сумрачной пленкой. Словно дачник — ненавистные помидоры. Угнетая и подавляя непроницаемой интенсивной мелодик-блэк-атмосферщиной.

Подводя итоги: суббота не прожита зря. PESTILENTIA проводили. NAHASH — бесподобно. INFINITY следовало бы ставить в середине концерта. Без CAVUS можно было бы обойтись. VERWÜSTUNG — работать над алкоголизацией и угаром. Спасибо всем, кто пришел. Black Metal ist Krieg. Мария из «Лютого Букинга» — не сдавайся!

Фоторепортаж смотрим здесь. Видео на станичке — с ютуб-канала rthdxfff.