Vault Of Horrors aborted
19.02.2024

Бельгийская грызня бензопилой: смотрим новые клипы ABORTED

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Ультраскоростной техничный дэз/дэз-грайнд/дэзкор с бритвенно-острыми гитарами, отрывистым гроулом и качем (симфо-фон — опционально) — пожалуй, самый модный тренд на сегодняшней экстрим-сцене США; и хотя я жанр этот люблю, после …надцатого концерта, в котором принимает участие пять-шесть подобных команд, честно, перестаешь понимать, чем они друг от друга в большинстве отличаются.

Бельгийский ABORTED с ветеранским стажем и историей — группу, которую, варьируя состав, Sven de Caluwé ведет к успеху и мировому доминированию с 1995 года — в какой-то момент своей дискографии стал идеально соответствовать тренду, и слушая трек мартовского альбома Vault Of Horrors «Death Cult», в котором принял гостевое участие Alex Erian из DESPISED ICON, невозможно не отметить, насколько он там органичен. Ну и гостящие на других темах ребята из ANGELMAKER и SHADOW OF INTENT также не вызывают вопросов.

aborted

Всего на диске десять песен, каждая из которых, с присущей ABORTED милотой и кровожадностью, посвящена какому-нибудь хоррор-злодею. И насколько бы трендово ни звучал продакшн и материал, в качестве и умении емко, красочно, стильно подать творчество сомнений не возникает. ABORTED не подведет. Можно брать.

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