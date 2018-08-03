«TerrorVision» в трактовке ABORTED: «Людям пофиг, что именно ты продаешь, — главное, правильно упаковать»

Ветераны бельгийского дэза, ABORTED в сентябре выпускают десятый альбом TerrorVision — и не только закручивают слушательские уши в сверкающую модерновую мясорубку, но и вбрасывают в них кое-какой смысл. Сегодня команда представила лирик-видео на титульную песню релиза — в которой, солидности ради, также отметился Seth Siro Anton из SEPTICFLESH.

«Мы выбрали эту тему синглом, поскольку она отражает мрачную, грязную, зловещую атмосферу альбома, — поясняет фронтмен Sven De Caluwé, — ну и, помимо прочего, выражает его концептуальный посыл. Вкратце он выглядит так: мы представляем массмедиа в роли монстра-манипулятора, управляющего людскими массами; что-то вроде злобной сущности, характерной для хоррор-фильмов 80-х.

И песня, и альбом в целом рассуждают о событиях последних лет, свидетельствующих о том, как легко сегодня управлять общественным мнением. Исследования в области коммуникации говорят, что передача информации происходит за счет вербальных средств на 7%, звуковых — на 38%, и невербальных — на 55%. Эти цифры не много значат сами по себе, помимо того, что, по сути, людям пофиг, что именно ты продаешь, — главное, правильно это упаковать. А уж СМИ и политики научились искусству упаковки на все сто. И именно медиа во многом ответственны и за ИГИЛ, и за накал противостояния в обществе, проблемы расизма и прочего — ко всем этим вопросам приковывается внимание, чтобы отвести человеческий глаз от реальных проблем, с которыми сталкивается наша раса, наша Земля.

Возможно, все это звучит не сильно дэз-металлически, но в случае с ABORTED мы приправили свое послание густым соусом черного юмора и грубым пакостным лексиконом. Так что… наслаждайтесь!»

Некоторое время назад группа также представила кислотный клип на песню «Squalor Opera».