WALTARI пояснили за «Postrock»

Экзальтированная финская рок-группа WALTARI, известная страстью к кроссжанровым экспериментам и KREATOR’овским гитаристом Sami Yli-Sirniö, обновит дискографию в 2020 году, выпустив пятнадцатый студийник в своей многообразной карьере. Для затравки нам предлагают песню под названием «Postrock» — как гласит пресс-релиз, посвященную поколению «ноль», которое воспитано на построке, но уже не помнит и не знает, что такое истинный рок. А также полноценная сочная жизнь без депрессий и глобальных проблем.