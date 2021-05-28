Выживут только психи. Новый альбом PORTAL «Avow»

Вчера австралийский портал открылся в шестой раз, и неведомы данвичские твари снова ползут из динамиков, озверело пожирая пространство, разум, чувство реальности и домашних животных. Минуте к десятой прослушивания Avow хочется схватиться в ужасе за голову и визжать, как от просмотра теленовостей БТ, а к пятнадцатой, если не выключил и не вышел в окно, как-то в ледяном минималистичном хоррор-подвале уже обживаешься и, в принципе, готов дружить со всей этой хтонью.

Хорошо понимаю тех, кто не осилит тех самых десяти минут — ибо глупости вроде мелодий, внятных аранжировок и песенных структур PORTAL не интересуют: австралийцы вообще не особо про музыку; обмотавшись душными диссонансными саванами, они рулят Хаосом — и если за Хаосом вы вдруг разглядите рождения звезд, то так и быть, уложите альбом в копилку «на черный день». Ведь, возможно, он уже наступил.

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