Воспоминания об одном фото, или Удар Вепрей Суицида

Эту фотографию можно встретить в различных околомузыкальных и музыкальных пабликах вконтакте; она мелькала в подборке «30 худших промо-фото на все времена», ну а название команды-автора, что характерно, упомнил не каждый. И, кстати, да. ВЕПРИ СУИЦИДА — не то. На самом деле, коллектив назывался УДАР — и вполне себе прилично наруливал хэви-метал/хардрок в Бресте 80-х.

«За свою недолгую историю группа УДАР успела завоевать популярность не только в родной республике, но и далеко за ее пределами. Вспыхнув яркой звездой на небосклоне беларуского рока и так же стремительно угаснув, группа навсегда оставила память о себе, которая по-прежнему жива в сердцах многих. Тех, кто хранит на старой аудиокассете единственный магнитоальбом УДАР, и тех, кто уже в наши дни слушает его на компакт-диске. По-разному сложилась судьба бывших участников коллектива, но лишь одно осталось неизменным: МУЗЫКА, которую создала группа, и только она останется ВЕЧНОЙ», — звучит в трибьют-паблике УДАРА в вк.

«На сцене группа начала выступать году в 1987-м, — вспоминает Сергей Стаховский из WOLFSHADE, — ну и надо было придумать какие-то костюмы. Понятно, что на то время достать что-то оригинальное было проблемой. Поэтому, как могли, шили сами. Вокалист группы был фанатом CINDERELLA, гитаристу нравился Мальмстин, все вместе слушали JUDAS PRIEST… ну и, соответственно, свой имидж старались подогнать под эти стандарты. Штаны «под леопарда», все такое. Как-то нашли похожую ткань. Заклепки вшили в жилеты. Ну и, повинуясь моде, накрасились, как умели. Получилось не очень красиво, конечно.

С позиций нынешнего дня смотрится все это немного наивно. Но что ж… таковы были времена. Каждый копировал кумиров как мог (вспомни вот, к примеру, фильм «Рок-звезда»!), и что просачивалось через советскую западную границу, то и перерабатывалось. Я считаю, для Бреста 80-х УДАР и играл, и выступал очень даже неплохо».

Историю коллектива можно почитать здесь, ну а вашему вниманию еще одна тема из альбома 89 года Не убей.