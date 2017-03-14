Воспоминания об одном фото, или Удар Вепрей Суицида

Эту фотографию можно встретить в различных околомузыкальных и музыкальных пабликах вконтакте; она мелькала в подборке «30 худших промо-фото на все времена», ну а название команды-автора, что характерно, упомнил не каждый. И, кстати, да. ВЕПРИ СУИЦИДА — не то. На самом деле, коллектив назывался УДАР — и вполне себе прилично наруливал хэви-метал/хардрок в Бресте 80-х.
«За свою недолгую историю группа УДАР успела завоевать популярность не только в родной республике, но и далеко за ее пределами. Вспыхнув яркой звездой на небосклоне беларуского рока и так же стремительно угаснув, группа навсегда оставила память о себе, которая по-прежнему жива в сердцах многих. Тех, кто хранит на старой аудиокассете единственный магнитоальбом УДАР, и тех, кто уже в наши дни слушает его на компакт-диске. По-разному сложилась судьба бывших участников коллектива, но лишь одно осталось неизменным: МУЗЫКА, которую создала группа, и только она останется ВЕЧНОЙ», — звучит в трибьют-паблике УДАРА в вк.
«На сцене группа начала выступать году в 1987-м, — вспоминает Сергей Стаховский из WOLFSHADE, — ну и надо было придумать какие-то костюмы. Понятно, что на то время достать что-то оригинальное было проблемой. Поэтому, как могли, шили сами. Вокалист группы был фанатом CINDERELLA, гитаристу нравился Мальмстин, все вместе слушали JUDAS PRIEST… ну и, соответственно, свой имидж старались подогнать под эти стандарты. Штаны «под леопарда», все такое. Как-то нашли похожую ткань. Заклепки вшили в жилеты. Ну и, повинуясь моде, накрасились, как умели. Получилось не очень красиво, конечно.
С позиций нынешнего дня смотрится все это немного наивно. Но что ж… таковы были времена. Каждый копировал кумиров как мог (вспомни вот, к примеру, фильм «Рок-звезда»!), и что просачивалось через советскую западную границу, то и перерабатывалось. Я считаю, для Бреста 80-х УДАР и играл, и выступал очень даже неплохо».
Историю коллектива можно почитать здесь, ну а вашему вниманию еще одна тема из альбома 89 года Не убей.
Классика!
Так откуда всё таки взялась шутка про ВЕПРИ СУИЦИДА?
sovic написал(а):
Так откуда всё таки взялась шутка про ВЕПРИ СУИЦИДА?
Да просто придумал кто-то из сетевых комментаторов.
вепри суицида — красивое имя . Жаль, его уже никто не сможет использовать после этого мема :’-(
Ну вообще говоря, «Вепри Суицыда» (именно через Ы) — так называлась артхаусная некрореалистическая корометражка, тоже из бородатых 80-ых. Так что автор хохмы с Ударом — не автор)
Tular написал(а):
Ну вообще говоря, «Вепри Суицыда» (именно через Ы) — так называлась артхаусная некрореалистическая корометражка, тоже из бородатых 80-ых. Так что автор хохмы с Ударом — не автор)
Ого, спасибо за инфу) будем знать!
‘Вепри суицида’ фильм Е. Юфита (умер в конце 2016) 88 года. Если не ошибаюсь, в фильме не было даже надписи ‘Вепри Суицида’. Ах да- и ещё ‘Веприсуицида’- это один из проектов ‘крёстного отца’ советского нойз-индастриала А. Лебедева- Фронтова.
Merzbow написал(а):
‘Вепри суицида’ фильм Е. Юфита (умер в конце 2016) 88 года. Если не ошибаюсь, в фильме не было даже надписи ‘Вепри Суицида’. Ах да- и ещё ‘Веприсуицида’- это один из проектов ‘крёстного отца’ советского нойз-индастриала А. Лебедева- Фронтова.
Но все-таки при чем тут брестские хардрокеры ((
Anastasiya написал(а):
Merzbow написал(а):
‘Вепри суицида’ фильм Е. Юфита (умер в конце 2016) 88 года. Если не ошибаюсь, в фильме не было даже надписи ‘Вепри Суицида’. Ах да- и ещё ‘Веприсуицида’- это один из проектов ‘крёстного отца’ советского нойз-индастриала А. Лебедева- Фронтова.
Но все-таки при чем тут брестские хардрокеры ((
Есть у меня одно предположение. Была команда из Мотыкалы в 70-х. Называлась Вепри Суицида. Состояла из 4-х человек. Вокалистом у них был человек по имени Руслан по кличке Вепрь. Распалась в 1990. Записала один альбом. А с ‘Удар’- просто кто-то перепутал.
хотя я вот тут ищу в интернете инфу. Люди говорят, что ‘Удар’- это второе название коллектива, сначала он назывался ‘Вепри Суицида’. Только и всего.