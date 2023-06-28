Видеоинтервью с IMPERIAL AGE: как уехать из России и получить статус музыкального таланта в Британии

Как вы, наверное, помните, метал-группа IMPERIAL AGE (точнее, ее костяк, Александр ‘Aor’ Осипов и Джейн Одинцова) стали теми немногими представителями российской тяжелой сцены, кто решительно осудил войну, — а затем просто не нашел в себе силы оставаться на родине. Сначала ребята оказались в Турции, затем переехали в Лондон, по специальной программе Global Talent.

Об этом всем я пообщалась с парою в мае — причем изначально мы договаривались, что материал будет предварительно согласован, но впоследствии ребята куда-то пропали (надеюсь, не по какой-то неприятной причине) и не нашли в себе сил его посмотреть. Посему беру грех на душу. Интервью без согласования, цензуры, правок, субтитров, как есть.

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