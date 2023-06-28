Видеоинтервью с IMPERIAL AGE: как уехать из России и получить статус музыкального таланта в Британии

Видеоинтервью с IMPERIAL AGE: как уехать из России и получить статус музыкального таланта в БританииИнтервью
Как вы, наверное, помните, метал-группа IMPERIAL AGE (точнее, ее костяк, Александр ‘Aor’ Осипов и Джейн Одинцова) стали теми немногими представителями российской тяжелой сцены, кто решительно осудил войну, — а затем просто не нашел в себе силы оставаться на родине. Сначала ребята оказались в Турции, затем переехали в Лондон, по специальной программе Global Talent.
Об этом всем я пообщалась с парою в мае — причем изначально мы договаривались, что материал будет предварительно согласован, но впоследствии ребята куда-то пропали (надеюсь, не по какой-то неприятной причине) и не нашли в себе сил его посмотреть. Посему беру грех на душу. Интервью без согласования, цензуры, правок, субтитров, как есть.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 65
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Комментарии
Merzbow:
Вижу AOR’а- сразу статью на lurkmore вспоминаю. Там и добавить нечего.
А ещё была такая в vk группа- самые уёбищные обложки в металле. И IA- естественно там есть)…
D:
Другой Александр Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
D написал(а):
Орг Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Черт, как им не надоело все это gore-дерьмо? Одно дело петь про кишки когда тебе 20, и дру�…
Алексей:
Дружище Христос написал(а):
старый
ты не понял, я не про музло, я про то, что Accept всегда будет ассоциироваться с Удо, Ночная рыба — с Тарьей, а Сепа — это Макс (н�…
Другой Александр:
D написал(а):
Орг Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Черт, как им не надоело все это gore-дерьмо? Одно дело петь про кишки когда тебе 20, и другое когда за 50, смешно
А что мир стал �…
Бармалей:
Мой старший отжал у меня электроусановку создал группу Глисты. Младший отжал укулеле. Короче ,ну их нахуй этих детей. Я бутылки собирал ,что бы барабаны купить ,а эт�…
D:
Орг Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Черт, как им не надоело все это gore-дерьмо? Одно дело петь про кишки когда тебе 20, и другое когда за 50, смешно
А что мир стал лучше в ср�…
Anastasiya:
Костя написал(а):
На первой фото сын Хетфилда — первый слева, а первый справа похож на Клиффа Бартона (или Бёртона?), если не прав — в ответке просто напишите — …
Чорны:
СиРОЖА:
Писюн c глазами написал(а):
СиРОЖА написал(а):
У Хэммета то я надеюсь нет детей-гитаристов
полный виртуозных соло.
ну это возможно только если Хэммет отец не…
Писюн c глазами:
СиРОЖА написал(а):
У Хэммета то я надеюсь нет детей-гитаристов?
У него два сына, но играют они или нет, нигде вроде бы не упоминается. Может, и бренчат тайком. �…
СиРОЖА:
Костя:
На первой фото сын Хетфилда — первый слева, а первый справа похож на Клиффа Бартона (или Бёртона?), если не прав — в ответке просто напишите — » ты долбо..б, и завали еб..л�…
Другой Александр:
Suppression — The Sorrow of Soul Through Flesh
Шустрый и техничный дэт из Чили.
https://unspeakableaxerecords.bandcamp.com/album/the-sorrow-of-soul-through-flesh…
Вижу AOR’а- сразу статью на lurkmore вспоминаю. Там и добавить нечего.
А ещё была такая в vk группа- самые уёбищные обложки в металле. И IA- естественно там есть)