Imperial Age band
28.06.2023

Видеоинтервью с IMPERIAL AGE: как уехать из России и получить статус музыкального таланта в Британии

Интервью

Как вы, наверное, помните, метал-группа IMPERIAL AGE (точнее, ее костяк, Александр ‘Aor’ Осипов и Джейн Одинцова) стали теми немногими представителями российской тяжелой сцены, кто решительно осудил войну, — а затем просто не нашел в себе силы оставаться на родине. Сначала ребята оказались в Турции, затем переехали в Лондон, по специальной программе Global Talent.

Об этом всем я пообщалась с парою в мае — причем изначально мы договаривались, что материал будет предварительно согласован, но впоследствии ребята куда-то пропали (надеюсь, не по какой-то неприятной причине) и не нашли в себе сил его посмотреть. Посему беру грех на душу. Интервью без согласования, цензуры, правок, субтитров, как есть.

Количество просмотров: 65

Читайте также:

1 comment

  • Merzbow написал(а):

    Вижу AOR’а- сразу статью на lurkmore вспоминаю. Там и добавить нечего.
    А ещё была такая в vk группа- самые уёбищные обложки в металле. И IA- естественно там есть)

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *