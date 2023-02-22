Бывшая российская группа IMPERIAL AGE признана «выдающимися талантами» в Британии

Я уже писала о группе IMPERIAL AGE, которая год назад публично осудила военную агрессию, отреклась от России и переехала в Турцию. Далее ребята-основатели — Джейн Одинцова и Александр «Aor» Осипов — собрали новый международный состав, записали и выпустили третий альбом New World, откатали евротур в 2022-м и британский в начале 2023-го.

Настойчивости эти ребят определенно можно позавидовать (вне зависимости, нравится их музыка или нет) — и по итогам британских гастролей Arts Council England признал их «выдающимися талантами» в рамках программы Global Talent. Она позволяет деятелям искусств, ученым, спортсменам, отличающимся особыми заслугами, претендовать на ВНЖ в Британии.

По этому поводу группа запустила очередную краудфандинговую кампанию на релокейшн (подача заявки на программу стоит денег), собрала сумму, в разы превышающую необходимые £5150 (детали тут и, как видите, накопилось уже больше 21 тысячи), и вроде как дела на мази. И что-то кажется, с учетом целеустремленности Джейн с Александром, о них мы еще услышим не раз.

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