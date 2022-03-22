Imperial Age
22.03.2022

«IMPERIAL AGE более не российская группа. Нам нужно было переехать, чтобы продолжить существовать»

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Коллектив IMPERIAL AGE, всегда с огромным пафосом презентующий новые работы, будь то концерт или сингл, выступили с осуждением военной агрессии России — и вскоре покинули родину, переехав в Турцию. «IMPERIAL AGE более не российская группа. Нам нужно было переехать, чтобы коллектив продолжил существовать. Здесь мы восстановим силы и будем двигаться дальше».

Ну а двигаться они собираются в Новый Мир, т.е. New World, как называется альбом, который IMPERIAL AGE наметили на апрель. Деньги на его выпуск команда собирала краудфандингом — и, поставив целью $40 000, собрала $62 132. Оценить же — не финансово, в скорее художественно — проделанную работу уже немножечко можно по первому синглу «The Way Is The Aim». И, конечно же, пожелать удачи на новом месте.

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3 комментария

  • Mazay написал(а):

    >IMPERIAL AGE более не российская группа
    То, что они живут в Турции теперь, не делает их не российской группой.
    А вот акцент и типичные российские мотивы выдают их с головой)))

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  • Виктор написал(а):

    ну вот и хорошо.

    Никто им не запретит и дальше ездить с мировыми турами и собирать миллионы долларов прибыли

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  • Vile написал(а):

    глаза и уши закровоточили от первых «риффов» )))

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