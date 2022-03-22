«IMPERIAL AGE более не российская группа. Нам нужно было переехать, чтобы продолжить существовать»Блог
Коллектив IMPERIAL AGE, всегда с огромным пафосом презентующий новые работы, будь то концерт или сингл, выступили с осуждением военной агрессии России — и вскоре покинули родину, переехав в Турцию. «IMPERIAL AGE более не российская группа. Нам нужно было переехать, чтобы коллектив продолжил существовать. Здесь мы восстановим силы и будем двигаться дальше».
Ну а двигаться они собираются в Новый Мир, т.е. New World, как называется альбом, который IMPERIAL AGE наметили на апрель. Деньги на его выпуск команда собирала краудфандингом — и, поставив целью $40 000, собрала $62 132. Оценить же — не финансово, в скорее художественно — проделанную работу уже немножечко можно по первому синглу «The Way Is The Aim». И, конечно же, пожелать удачи на новом месте.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 180
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«IMPERIAL AGE более не российская группа. Нам нужно было переехать, чтобы продолжить существовать»
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Комментарии
- Vile: глаза и уши закровоточили от первых «риффов» )))
- Виктор: ну вот и хорошо. Никто им не запретит и дальше ездить с мировыми турами и собирать миллионы долларов прибыли
- Alex: Crow написал(а): Я не являюсь представителем страны. Глядя на жирные волосы захаровой, лысину бубнящего небензи…
- Mazay: >IMPERIAL AGE более не российская группа То, что они живут в Турции теперь, не делает их не российской…
- Crow: Alex написал(а): Про физиономии членов российского правительства это вообще атас)) Вы-то сами как выглядите-то?…
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>IMPERIAL AGE более не российская группа
То, что они живут в Турции теперь, не делает их не российской группой.
А вот акцент и типичные российские мотивы выдают их с головой)))
ну вот и хорошо.
Никто им не запретит и дальше ездить с мировыми турами и собирать миллионы долларов прибыли
глаза и уши закровоточили от первых «риффов» )))