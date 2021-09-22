Видеоинтервью с Ангусом из ТОРНАДО: «Если беларусы опустят руки, мы окажемся провинцией России»Блог . Интервью
Группа ТОРНАДО значилась одной из самых мощных экстрим-единиц Беларуси конца 80-х и на протяжении 90-х, всерьез претендуя на все-СНГшную славу уровня АРИИ или МАСТЕРА в трэшевом дивизионе. Также была попытка покорения западной сцены под названием RED DYNAMITE… ну и не то чтобы все получилось, но Ангуса в Беларуси определенно знала вся рок-тусовка: больно уж всегда был на виду, колоритен и выразителен. Далее музыкант уехал на Ближний Восток (вот тут неплохой материал по теме, не буду переписывать), а года три назад вернулся в Минск — и вернул свою группу. Что, как, куда сейчас и что вообще происходит, мы обсудили в зуме — и получилось (при видеоподдержке от Shakal.today), имхо, весьма конструктивно!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 220
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Видеоинтервью с Ангусом из ТОРНАДО: «Если беларусы опустят руки, мы окажемся провинцией России»
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Ты бы у него спросила,когда он на репу придет и тексты напишет
кремляді із рабсії,завжди прагнули,щоб Українці та Білоруси вважали себе так званим «молодшим братом»,»малоросами»,щоб не ідентифіковували себе,як нація та держава,знищуючи наші мови,крадучи нашу історію та національні традиції.
Поражает наглость, конечно. Жить за счет России https://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/03/58e026879a79471d6c8aef30 и при этом поливать ее грязью при каждом удобном случае. Было бы очень здорово, если бы это вкачивание миллиардов долларов в соседние «братские» государства, включая Белоруссию, наконец прекратилось. И все неблагодарные дармоеды, наконец, стали бы незалежными от русских денег.