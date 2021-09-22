tornado
22.09.2021

Видеоинтервью с Ангусом из ТОРНАДО: «Если беларусы опустят руки, мы окажемся провинцией России»

Блог . Интервью

Группа ТОРНАДО значилась одной из самых мощных экстрим-единиц Беларуси конца 80-х и на протяжении 90-х, всерьез претендуя на все-СНГшную славу уровня АРИИ или МАСТЕРА в трэшевом дивизионе. Также была попытка покорения западной сцены под названием RED DYNAMITE… ну и не то чтобы все получилось, но Ангуса в Беларуси определенно знала вся рок-тусовка: больно уж всегда был на виду, колоритен и выразителен. Далее музыкант уехал на Ближний Восток (вот тут неплохой материал по теме, не буду переписывать), а года три назад вернулся в Минск — и вернул свою группу. Что, как, куда сейчас и что вообще происходит, мы обсудили в зуме — и получилось (при видеоподдержке от Shakal.today), имхо, весьма конструктивно!

Количество просмотров: 220

3 комментария

  • Бармалей написал(а):

    Ты бы у него спросила,когда он на репу придет и тексты напишет

    >>>
  • росія-чума двадцять першого століття. написал(а):

    кремляді із рабсії,завжди прагнули,щоб Українці та Білоруси вважали себе так званим «молодшим братом»,»малоросами»,щоб не ідентифіковували себе,як нація та держава,знищуючи наші мови,крадучи нашу історію та національні традиції.

    >>>
  • alex написал(а):

    Поражает наглость, конечно. Жить за счет России https://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/03/58e026879a79471d6c8aef30 и при этом поливать ее грязью при каждом удобном случае. Было бы очень здорово, если бы это вкачивание миллиардов долларов в соседние «братские» государства, включая Белоруссию, наконец прекратилось. И все неблагодарные дармоеды, наконец, стали бы незалежными от русских денег.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *