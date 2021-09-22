Видеоинтервью с Ангусом из ТОРНАДО: «Если беларусы опустят руки, мы окажемся провинцией России»

Группа ТОРНАДО значилась одной из самых мощных экстрим-единиц Беларуси конца 80-х и на протяжении 90-х, всерьез претендуя на все-СНГшную славу уровня АРИИ или МАСТЕРА в трэшевом дивизионе. Также была попытка покорения западной сцены под названием RED DYNAMITE… ну и не то чтобы все получилось, но Ангуса в Беларуси определенно знала вся рок-тусовка: больно уж всегда был на виду, колоритен и выразителен. Далее музыкант уехал на Ближний Восток (вот тут неплохой материал по теме, не буду переписывать), а года три назад вернулся в Минск — и вернул свою группу. Что, как, куда сейчас и что вообще происходит, мы обсудили в зуме — и получилось (при видеоподдержке от Shakal.today), имхо, весьма конструктивно!

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