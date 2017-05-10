Ваше пиво — моча! Датская пивоварня выпустила пиво «Pisner», использовав 54 000 литра мочи посетителей феста

Безотходное производство, экономичность, экологичность — все актуальные тенденции разом решила поддержать датская пивоварня Nerrebro Bryghus, замутившая сорт пива «Pisner». В его производстве были задействованы жидкие отходы жизнедеятельности меломанов, а именно 40 000 литра мочи посетителей Roskilde music festival. Но, впрочем, если сознание рисует обложки грайнд- и панк-коллективов, не торопитесь: «золотые дожди» были пущены на удобрение пивоваренного ячменя. «From Piss to Pilsner», — выдали слоган изготовители, обозначив свой производственный процесс «круговоротом пива в природе».

«Если бы вкус был похож на мочу, я бы не стал это пить, но ничего такого вы не почувствуете», — говорит один из дегустаторов нового сорта… кстати, приложивший к нему немаловажную часть своего организма на Roskilde 2015. А остальные попробовавшие отмечают легкий и свежий вкус напитка.

На настоящий момент произведено 60 000 бутылок «Pisner» (т.е. по литру мочи на баттл?), и этим летом они начнут продаваться на родине, в Дании.