В российском СИЗО заключенным по утрам ставят AC/DC и Bon Jovi. Помимо прочего

Помните список треков, которые использовались в тюрьме Гуантанамо для пытки заключенных и получения признаний? Так называемый сборник «Guantanamo Greatest Hits» (см. тут). Так вот, оказывается, в российском СИЗО кое-какие пересечения с этим саундтреком присутствуют.

Цитирую «Медузу».

Движение «Голос» опубликовало плейлист с песнями, которые ежедневно включают по утрам по внутреннему радио в следственном изоляторе № 7 «Капотня» в Москве. Список песен составил сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц, который уже 100 дней находится в СИЗО по обвинению в организации деятельности «нежелательной» организации.

«Этот плейлист повторяется изо дня в день, из месяца в месяц. Их слышат каждое утро тысячи россиян, ожидающих суда — в том числе, политзаключенные».

Плейлист начинается с российского гимна. Также в нем присутствуют такие советские композиции, как «С чего начинается Родина» в исполнении Иосифа Кобзона или Марка Бернеса, «Москва майская» из фильма «Двадцатый май», «Песня о Москве» из фильма «Свинарка и пастух» и «Я люблю тебя, жизнь» в исполнении Георга Отса.

Остальные треки в плейлисте англоязычные. Это сразу три песни из альбома «Play» американского электронного музыканта Моби: «Why Does My Heart Feel So Bad?», «Honey» и «Bodyrock». Кроме того, заключенным ставят хиты американской рок-группы Bon Jovi «Itʼs My Life» и «One Wild Night», песни «Парка Горького» «Moscow Calling» и «Welcome To The Gorky Park», а также концертную версию «Thunderstruck» от AC/DC.