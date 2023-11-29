AC DC torture music
29.11.2023

В российском СИЗО заключенным по утрам ставят AC/DC и Bon Jovi. Помимо прочего

Блог

Помните список треков, которые использовались в тюрьме Гуантанамо для пытки заключенных и получения признаний? Так называемый сборник «Guantanamo Greatest Hits» (см. тут). Так вот, оказывается, в российском СИЗО кое-какие пересечения с этим саундтреком присутствуют.

Цитирую «Медузу».

Движение «Голос» опубликовало плейлист с песнями, которые ежедневно включают по утрам по внутреннему радио в следственном изоляторе № 7 «Капотня» в Москве. Список песен составил сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц, который уже 100 дней находится в СИЗО по обвинению в организации деятельности «нежелательной» организации.

«Этот плейлист повторяется изо дня в день, из месяца в месяц. Их слышат каждое утро тысячи россиян, ожидающих суда — в том числе, политзаключенные».

Плейлист начинается с российского гимна. Также в нем присутствуют такие советские композиции, как «С чего начинается Родина» в исполнении Иосифа Кобзона или Марка Бернеса, «Москва майская» из фильма «Двадцатый май», «Песня о Москве» из фильма «Свинарка и пастух» и «Я люблю тебя, жизнь» в исполнении Георга Отса.

Остальные треки в плейлисте англоязычные. Это сразу три песни из альбома «Play» американского электронного музыканта Моби: «Why Does My Heart Feel So Bad?», «Honey» и «Bodyrock». Кроме того, заключенным ставят хиты американской рок-группы Bon Jovi «Itʼs My Life» и «One Wild Night», песни «Парка Горького» «Moscow Calling» и «Welcome To The Gorky Park», а также концертную версию «Thunderstruck» от AC/DC.

Почему группа AC/DC интернационально вызывает ассоциации с чем-то неприятным, честно, определить затрудняюсь. Это же не Вика Цыганова, например.

Количество просмотров: 201

Читайте также:

5 комментариев

  • Виктор написал(а):

    Блин, ну понятие «пытают музыкой» и «включают музыку по утрам» — это вообще разные вещи, нет? Зачем такой жёлтый заголовок?

    >>>
  • коллапес написал(а):

    ну, гуантамский список вполне себе такой бодренький и универсальный, чтобы нигеры не жаловались.
    а вот бутырский — винтажно-патриотичный и жизнеутверждающий, чтобы всяким уркаганам медом не казалось.
    Зато у них нет между каждой песенкой по 10 минут тупорылой рекламы, так что можно считать, что если это и была пытка, то она не удалась…

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    Виктор написал:
    Блин, ну понятие «пытают музыкой» и «включают музыку по утрам» — это вообще разные вещи, нет? Зачем такой жёлтый заголовок?

    Это потому что у тех кто читает «Медузу», начинают отмирать клетки коры головного мозга, в особенности лобных долей, а лимбическая система начинает доминировать в высшей нервной деятельности. Результат — пациент не способен критически оценивать поступающую в мозг информацию.

    >>>
  • lkoff написал(а):

    Моби: «Why Does My Heart Feel So Bad?» это пытка

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    Виктор написал(а):
    Блин, ну понятие «пытают музыкой» и «включают музыку по утрам» — это вообще разные вещи, нет? Зачем такой жёлтый заголовок?

    Дааа, согласна. Пытка — это когда долго ставят слишком громкую музыку или крутят ее по ночам, не давая спать. Еще, помнится, читала про перфомансы, когда следователь наряжался в черные балахонистые одеяния и изображал сатанизм, а узникам ставили условный DEICIDE или блэк-метал.
    У меня вчера был ранний рейс из Нью-Йорка, потом по финалу рабочего дня уже правда мало чего соображала )) Поменяю заголовок.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *