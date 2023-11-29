В российском СИЗО заключенным по утрам ставят AC/DC и Bon Jovi. Помимо прочегоБлог
Помните список треков, которые использовались в тюрьме Гуантанамо для пытки заключенных и получения признаний? Так называемый сборник «Guantanamo Greatest Hits» (см. тут). Так вот, оказывается, в российском СИЗО кое-какие пересечения с этим саундтреком присутствуют.
Цитирую «Медузу».
Движение «Голос» опубликовало плейлист с песнями, которые ежедневно включают по утрам по внутреннему радио в следственном изоляторе № 7 «Капотня» в Москве. Список песен составил сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц, который уже 100 дней находится в СИЗО по обвинению в организации деятельности «нежелательной» организации.
«Этот плейлист повторяется изо дня в день, из месяца в месяц. Их слышат каждое утро тысячи россиян, ожидающих суда — в том числе, политзаключенные».
Плейлист начинается с российского гимна. Также в нем присутствуют такие советские композиции, как «С чего начинается Родина» в исполнении Иосифа Кобзона или Марка Бернеса, «Москва майская» из фильма «Двадцатый май», «Песня о Москве» из фильма «Свинарка и пастух» и «Я люблю тебя, жизнь» в исполнении Георга Отса.
Остальные треки в плейлисте англоязычные. Это сразу три песни из альбома «Play» американского электронного музыканта Моби: «Why Does My Heart Feel So Bad?», «Honey» и «Bodyrock». Кроме того, заключенным ставят хиты американской рок-группы Bon Jovi «Itʼs My Life» и «One Wild Night», песни «Парка Горького» «Moscow Calling» и «Welcome To The Gorky Park», а также концертную версию «Thunderstruck» от AC/DC.
Почему группа AC/DC интернационально вызывает ассоциации с чем-то неприятным, честно, определить затрудняюсь. Это же не Вика Цыганова, например.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 201
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В российском СИЗО заключенным по утрам ставят AC/DC и Bon Jovi. Помимо прочего
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Комментарии
Anastasiya:
Виктор написал(а):
Блин, ну понятие «пытают музыкой» и «включают музыку по утрам» — это вообще разные вещи, нет? Зачем такой жёлтый заголовок?
Дааа, согласн…
lkoff:
Другой Александр:
Виктор написал:
Блин, ну понятие «пытают музыкой» и «включают музыку по утрам» — это вообще разные вещи, нет? Зачем такой жёлтый заголовок?
Это потому что �…
коллапес:
ну, гуантамский список вполне себе такой бодренький и универсальный, чтобы нигеры не жаловались.
а вот бутырский — винтажно-патриотичный и жизнеутверждающий, чтоб�…
Виктор:
Блин, ну понятие «пытают музыкой» и «включают музыку по утрам» — это вообще разные вещи, нет? Зачем такой жёлтый заголовок?…
Antonarchus:
Вот такую дэт-гринду я люблю. Мощь и башкой помотать можно в своё удовольствие. А кто-там поёт-играет в студии, парни или девки, мне пофигу. В живую — это немного по дру…
Нокт:
Черноярец:
zly написал(а):
Черноярец написал(а):
Шакал сделал всё возможное, чтобы его тексты в Белоруссии были недоступны)
Повеселил, холоп крепостной.
Иди на хер, тро�…
Дед Аким:
Абсолютно согласен, наступает переизбыток информации, нет времени послушать, просто тупо физически нет времени. Может группа шикарная, вторые Queen или Black Sabbath, а у те…
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
Ну а разве это не красиво? У девчонки длинноногой голос как у колокольчика! https://youtu.be/NP4LZZGYI5E?si=RIXe2g7kxvyBy_M8
А вот одна из лучших баллад, потряса�…
m8ng8l:
С ретро-эстетикой в музыке перемудрили, но альбом неплохой получился.…
juris:
Josh Todd, несомненно, авторитетный голос…. а кто он такой, кстати?!…
Тварь:
Да какой они рок…
им Великая Катя говорила еще в конце прошлого века — «никто не будет слушать ваши полотна на 5 минут длиной».
А в целом смешно слушать как типа роке�…
Блин, ну понятие «пытают музыкой» и «включают музыку по утрам» — это вообще разные вещи, нет? Зачем такой жёлтый заголовок?
ну, гуантамский список вполне себе такой бодренький и универсальный, чтобы нигеры не жаловались.
а вот бутырский — винтажно-патриотичный и жизнеутверждающий, чтобы всяким уркаганам медом не казалось.
Зато у них нет между каждой песенкой по 10 минут тупорылой рекламы, так что можно считать, что если это и была пытка, то она не удалась…
Виктор написал:
Блин, ну понятие «пытают музыкой» и «включают музыку по утрам» — это вообще разные вещи, нет? Зачем такой жёлтый заголовок?
Это потому что у тех кто читает «Медузу», начинают отмирать клетки коры головного мозга, в особенности лобных долей, а лимбическая система начинает доминировать в высшей нервной деятельности. Результат — пациент не способен критически оценивать поступающую в мозг информацию.
Моби: «Why Does My Heart Feel So Bad?» это пытка
Виктор написал(а):
Блин, ну понятие «пытают музыкой» и «включают музыку по утрам» — это вообще разные вещи, нет? Зачем такой жёлтый заголовок?
Дааа, согласна. Пытка — это когда долго ставят слишком громкую музыку или крутят ее по ночам, не давая спать. Еще, помнится, читала про перфомансы, когда следователь наряжался в черные балахонистые одеяния и изображал сатанизм, а узникам ставили условный DEICIDE или блэк-метал.
У меня вчера был ранний рейс из Нью-Йорка, потом по финалу рабочего дня уже правда мало чего соображала )) Поменяю заголовок.