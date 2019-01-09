USURPER возвращаются с новым альбомом

Кто еще не забыл, то вот. Группа USURPER решила напомнить о себе впервые за почти полтора десятка лет, пообещав выпустить в конце марта альбом Lords Of The Permafrost. Это будет шестой лонгплей в дискографии коллектива, и… собственно, лирик-видео на титульную вещь уже здесь!