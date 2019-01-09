USURPER возвращаются с новым альбомом

Кто еще не забыл, то вот. Группа USURPER решила напомнить о себе впервые за почти полтора десятка лет, пообещав выпустить в конце марта альбом Lords Of The Permafrost. Это будет шестой лонгплей в дискографии коллектива, и… собственно, лирик-видео на титульную вещь уже здесь!

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. spaider666 10.01.2019 в 00:57

    отличная группа была раньше, интересно будет послушать альбом.

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