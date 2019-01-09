Кто еще не забыл, то вот. Группа USURPER решила напомнить о себе впервые за почти полтора десятка лет, пообещав выпустить в конце марта альбом Lords Of The Permafrost. Это будет шестой лонгплей в дискографии коллектива, и… собственно, лирик-видео на титульную вещь уже здесь!
USURPER возвращаются с новым альбомом
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Usurper
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1979 - Jeanne Sagan (ALL THAT REMAINS)
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Legion Of The Damned Slaves Of The Shadow Realm
Phlebotomized Deformation Of Humanity
Hecate Enthroned Embrace Of The Godless Aeon
Mono Nowhere Now Here
Carnal Forge Gun To Mouth Salvation
Evergrey The Atlantic
Swallow The Sun When A Shadow Is Forced Into The Light
Oomph! Ritual
Flotsam And Jetsam The End Of Chaos
Bring Me The Horizon Amo
A Pale Horse Named Death When The World Becomes Undone
Soilwork Verkligheten
Trollfest Norwegian Fairytales
Dust Bolt Trapped In Chaos
Malevolent Creation The 13th Beast
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отличная группа была раньше, интересно будет послушать альбом.