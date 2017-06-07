Убить лося. Загадочная белорусская блэк-формация LJOSAZABOJSTWA выпускает EP «Sychodžannie» на Hellthrasher Productions

И хотя никакого фантомного лося, конечно же, нет («лёс» из названия по-белорусски — «судьба»), пока доподлинно неизвестно, кто именно стоит за командой, удивившей в 2015-м черный минский (и не только) андеграунд демо-лентой Staražytnaje Licha. Работа оказалась настолько сочной, качественной и мощной, что тематические блэк-метал-паблики постили ее наперебой, снабжая характерными эпитетами типа «жирнота», «годнота» и «блэк-трэшевые белорусы поразили в самое сердце».

Ljosazabojstwa

Послушать то самое демо можно сегодня на официальной BandCamp-странице команды — получив отдельный кайф от ее лирики, ласково поминающей «блядей бога», «божую матку — подстилку жидов» и прочих мифических персонажей. Ну а в последний день июня поляки Hellthrasher Productions готовятся издать новый 32-минутный EP коллектива под названием Sychodžannie — и, судя по двум представленным онлайн трекам, релиз намечается совершенно не кислый.

Как и было сказано выше, персонажи, стоящие за LJOSAZABOJSTWA, шифруются. О группе публично рассказывается только, что создана она была в 2014 году, черпает музыкальное вдохновение в экстремальных традициях 80-х (MORTUARY DRAPE, MYSTIFIER, INFERNAL MAJESTY, SARCOFAGO, BEHERIT, ARCHGOAT, BLASPHEMY, SLAYER), и что, следуя титулу «убийцы судьбы», вещает в каждой песне о Смерти. Просто разными словами и с разного ракурса.

Для ознакомления доступны треки «Zhuba» и «Piekla».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. zzz 08.06.2017 в 01:01

    А может таки лесазабойства, не? А так то смысл меняется конкретно.

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  2. Клим Чугункин 08.06.2017 в 07:31

    Хорошая музыка.

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  3. Ya_Mamma 08.06.2017 в 09:35

    Звук! До чего удачный был звук на демо, тут стал еще краше.

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  4. Зеля 08.06.2017 в 11:47

    Ya_Mamma написал(а):
    Звук! До чего удачный был звук на демо, тут стал еще краше.

    Алексей Седин над звуком работал?

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  5. Ya_Mamma 08.06.2017 в 12:03

    Зеля написал(а):
    Ya_Mamma написал(а):
    Звук! До чего удачный был звук на демо, тут стал еще краше.

    Алексей Седин над звуком работал?

    Не имею понятия.

    >>>
  6. Сергеич 08.06.2017 в 14:27

    Зеля написал(а):
    Алексей Седин над звуком работал?

    Понятия не имею, кто это, но да, как следует из этого интервью: http://tometal.com/interview-belarus-blackdeath-metal-band-ljosazabojstwa/

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  7. Зеля 08.06.2017 в 14:42

    Ну Лёша же: https://www.metal-archives.com/artists/Alex/270175

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  8. F1sher 08.06.2017 в 15:14

    Какое «пока доподлинно неизвестно, кто именно стоит за командой», когда всем давно известно, что это группа Doomslaughter.

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