Убить лося. Загадочная белорусская блэк-формация LJOSAZABOJSTWA выпускает EP «Sychodžannie» на Hellthrasher Productions

И хотя никакого фантомного лося, конечно же, нет («лёс» из названия по-белорусски — «судьба»), пока доподлинно неизвестно, кто именно стоит за командой, удивившей в 2015-м черный минский (и не только) андеграунд демо-лентой Staražytnaje Licha. Работа оказалась настолько сочной, качественной и мощной, что тематические блэк-метал-паблики постили ее наперебой, снабжая характерными эпитетами типа «жирнота», «годнота» и «блэк-трэшевые белорусы поразили в самое сердце».
Послушать то самое демо можно сегодня на официальной BandCamp-странице команды — получив отдельный кайф от ее лирики, ласково поминающей «блядей бога», «божую матку — подстилку жидов» и прочих мифических персонажей. Ну а в последний день июня поляки Hellthrasher Productions готовятся издать новый 32-минутный EP коллектива под названием Sychodžannie — и, судя по двум представленным онлайн трекам, релиз намечается совершенно не кислый.
Как и было сказано выше, персонажи, стоящие за LJOSAZABOJSTWA, шифруются. О группе публично рассказывается только, что создана она была в 2014 году, черпает музыкальное вдохновение в экстремальных традициях 80-х (MORTUARY DRAPE, MYSTIFIER, INFERNAL MAJESTY, SARCOFAGO, BEHERIT, ARCHGOAT, BLASPHEMY, SLAYER), и что, следуя титулу «убийцы судьбы», вещает в каждой песне о Смерти. Просто разными словами и с разного ракурса.
Для ознакомления доступны треки «Zhuba» и «Piekla».
А может таки лесазабойства, не? А так то смысл меняется конкретно.
Хорошая музыка.
Звук! До чего удачный был звук на демо, тут стал еще краше.
Ya_Mamma написал(а):
Звук! До чего удачный был звук на демо, тут стал еще краше.
Алексей Седин над звуком работал?
Зеля написал(а):
Ya_Mamma написал(а):
Звук! До чего удачный был звук на демо, тут стал еще краше.
Алексей Седин над звуком работал?
Не имею понятия.
Зеля написал(а):
Алексей Седин над звуком работал?
Понятия не имею, кто это, но да, как следует из этого интервью: http://tometal.com/interview-belarus-blackdeath-metal-band-ljosazabojstwa/
Ну Лёша же: https://www.metal-archives.com/artists/Alex/270175
Какое «пока доподлинно неизвестно, кто именно стоит за командой», когда всем давно известно, что это группа Doomslaughter.